Corrientes: un padre concejal denuncia a su hija intendenta de corrupción

La intendenta de la localidad correntina de San Cosme, Verónica Morales, fue denunciada de corrupción por su padre, Eduardo Morales, concejal electo en esa localidad que asegura que el municipio que maneja su hija recibió fondos para realizar obras que “nunca se hicieron”.

Por su parte, la jefa municipal negó las acusaciones y sostuvo que tiene “todas las cuentas en regla”.

“San Cosme debe ser el antro de corrupción más grande que tiene la provincia”, dijo Morales en una entrevista radial donde denunciaba la supuesta corrupción de su hija.

"A lo mejor otra gente dude en denunciar a los hijos: si su hijo es corrupto pues tiene que denunciarlo porque así vamos a ir para adelante". Y agregó, entre otras denuncias: "Acá se cobraron todas las cloacas y no hay un metro de cloacas, se comieron toda la plata...Fue el municipio, mi hija se quedó con el dinero, mi propia hija, pero acompañado por supuesto de los concejales", manifestó Morales.

El dirigente dijo además que: "Llegaron 325.000 pesos para la compra de una camioneta para bomberos, pero no existe cuerpo de bomberos en San Cosme".

Morales fue electo concejal en 2015 por el partido Encuentro Liberal, pero aún no asumió debido a un conflicto institucional en el municipio. "Esto (el supuesto desvío de fondos) fue en connivencia con los concejales actuales. Por eso no me dejan asumir. Saben que van a tener problemas, soy una piedra en el zapato para cualquiera", denunció el dirigente, quien también cuestionó el accionar de la Justicia en la provincia de Corrientes.

Ante las acusaciones de su padre, la intendenta negó que haya habido irregularidades y dijo sentir "mucha vergüenza por ventilar algunas cuestiones familiares" y adjudicó los dichos a las intenciones políticas de su progenitor.

"Yo entiendo que él está lanzando su campaña porque pretende ser intendente en las próximas elecciones. Elegimos intendente este año y por lo visto quiere hacer una campaña muy sucia, pero tengo la consciencia limpia para aclarar todo lo que sea necesario", explicó, verónica en una entrevista radial.

"Hay una cuestión familiar, en el fondo, de mentiras, engaños, mucha violencia psicológica. Mi papá va a echar mano a la difamación para su campaña", agregó.

En este sentido, la intendenta dijo que las diferencias con su papá van más allá de la cuestión política y que tienen su origen en el ámbito privado de la familia.

El odio y la bronca es porque en realidad yo con otra hermana lo desenmascaramos. Lo descubrimos moralmente llegando con su amante. Éramos la comidilla del pueblo con el tema del engaño que él le hacía a mi madre, pusimos atención hasta que lo descubrimos y se generó una situación fea cuando lo descubrimos, él sacó un arma, le apuntó a mi hermana", detalló Morales. "Él tenía la intención de seguir manteniendo ambas relaciones, con mi madre y su actual pareja a la vez", aseguró la mandataria y apuntó: "En política él va a prenderse de lo que tenga a mano, con tal de difamar y llegar a ser intendente".

Respecto a las denuncias de corrupción dijo que si es así su padre tendría que haber ido a la Justicia y no a los medios de comunicación. "En esta gestión, que arranqué en 2013, no hicimos un solo metro de asfalto porque recién este año tenemos el compromiso del gobernador de Corrientes a través de obras provinciales para realizar pavimento. Lo que se hizo por Nación ya se rindió. No hay fondos que se fugaron por el camino", aseveró.

