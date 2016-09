Crece el escándalo por empresa ligada a la Secretaría de Seguridad

Ayer se conoció que la firma Invise SA, relacionada al subsecretario Carlos Alberto Mariescurrena, tendría conexiones con el padre del presidente del Concejo Deliberante local, Fernando Ponce. El uso para provecho personal de la vigilancia platense

Los negociados con la seguridad pública en la ciudad de La Plata no se detienen. Tras la revelación del diario Hoy sobre los vínculos existentes entre el subsecretario de Seguridad de la Comuna, Carlos Alberto Mariescurrena, con la empresa Invise Seguridad Privada SA, encargada de vigilar todo lo relacionado con la Municipalidad platense, ayer se conocieron lazos que unen al padre del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, con la cuestionada firma.

Alberto Ponce, policía retirado y con viejas relaciones con Mariescurrena y el titular del área, Daniel Piqué, es quien estaría detrás de esta compañía que en los papeles tiene como presidente a Marianela Llorens y como directores suplentes a Ednio José Llorens y Eduardo Molinelli.

El padre del titular del palacio deliberativo local sería, según el corrillo político, la persona que impuso el nombre de Piqué como titular de la Secretaría de Seguridad, y habría sido el garante de que muchos de los negocios impulsados en los últimos tiempos desde el área se hayan llevado adelante.

Vale recordar que la mencionada firma vigila todo lo relacionado con la Municipalidad, entre ellos el Palacio Municipal, el Mercado Regional de Frutas y Verduras de La Plata, la República de los Niños, el Centro Cultural Islas Malvinas, el Corralón Municipal, la Unidad Ejecutora de 13 y 50, Grutas del Bosque, Control Urbano, Juzgado de Faltas, Campo de Deportes y el Parque Ecológico.

Negocios oscuros

Desde diferentes sectores de Cambiemos son muchas las voces que se han alzado en contra de que la seguridad de organismos públicos la lleve adelante una empresa privada, cuando el Municipio cuenta con una fuerza de seguridad propia que se podría hacer cargo de la misma sin pagar onerosas sumas a un privado.

Otro de los negocios en los que se menciona una supuesta participación del trío compuesto por Piqué, Mariescurrena y Ponce padre es el que incluye a una empresa de ploteo de vehículos y camiones, que, de acuerdo a rumores de pasillo, habría sido misteriosamente beneficiada con la concesión para realizar los ploteos de todos los patrulleros pertenecientes a la Policía Local.

Incluso son crecientes las versiones que hablan sobre el preponderante papel que jugaría Alberto Ponce en la Policía Local, en lo que se refiere a la parte Logística y de Operaciones de la fuerza, donde mantiene un fuerte poder en complicidad con los funcionarios platenses, manejando todo lo que se refiere a sueldos y horas Polad.

Piqué: “El intendente no me pidió la renuncia”

En su primer día en funciones luego de las vacaciones y tras reunirse con el jefe comunal, el secretario de Seguridad, Daniel Piqué, asistió ayer por la tarde a la reunión de la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, a la que había sido convocado hace dos semanas para dar explicaciones.

Pero ayer la coyuntura era otra que la de hace quince días. Con el pedido de declaración indagatoria a cuestas, y los cuestionados funcionarios de Nocturnidad reafirmados en sus cargos, Piqué tuvo que enfrentar una reunión mucho más tirante, en la que debió responder, por ejemplo, a la pregunta del concejal Guillermo Cara (FpV) sobre si el cuestionado funcionario de Nocturnidad, Gerardo Gioglio, permanece en su cargo. “Hasta anoche, sí”, se limitó a decir el jefe del área.

Respecto a su situación judicial, Piqué aseguró sentirse sorprendido por la decisión del fiscal Álvaro Garganta: “En 33 años de gestión jamás recibí una denuncia”, afirmó. “La orden del intendente ha sido desde el primer día estar a la disposición de la Justicia. Ahora, en concreto, estamos a disposición de la Fiscalía y corresponde que acuda a dar las explicaciones que necesite Garganta sin hacer apreciaciones previas o predeclaraciones que no correspondan”, explicó Piqué ante los concejales.

Más tarde, le confirmó a Hoy que en ese encuentro previo a la reunión, Garro no le pidió su renuncia ni le hizo objeción alguna por las consecuencias jurídicas de su desempeño como funcionario público en el caso de la fiesta clandestina que devino en la muerte de la estudiante Emilia Uscamayta Curí. “Fue una reunión de trabajo”, sostuvo. Y afirmó que no pasó por su mente ponerle a disposición su renuncia al jefe comunal. “Yo me someto a la Justicia y a la decisión del titular de Ejecutivo, que es quien me convocó”, le dijo a este diario. La realidad es que Piqué quedó muy mal parado.

Un grupo con más dudas que certezas

A Daniel Piqué y Carlos Alberto Mariescurrena lo acompañan en la Secretaría de Seguridad una serie de personajes que tienen tras sí una experiencia oscura en su paso por la función pública.

Así es el caso del jefe de la Policía Local, el subcomisario Sebastián Martínez Pass, sospechado de ser uno de los supuestos armadores del circuito ilegal de recaudación a través de coimas a comerciantes platenses dentro de la fuerza; o el del director de Sistemas de Monitoreo Público, Juan José Rivademar, que habría maltratado verbalmente a sus empleados y amenazado con perder el trabajo si no votaban en 2015 a los candidatos del Frente para la Victoria.

A ellos les siguieron el Director de Inspecciones, Jonatan Emanuel Reyes, y el Director de Control de Tránsito, Walter Etchevest, a quienes la familia de la estudiante encontrada muerta en la fatídica fiesta clandestina en el pasado mes de enero los acusan de complicidad manifiesta en el deceso de la joven, ya que los mismos se habrían presentado en el lugar de la tragedia para labrar un acta y a pesar de eso no impidieron la realización del evento, lo que los coloca para ellos como partícipes de homicidio culposo y desobediencia.