Crece la polémica por el juicio político a Lorenzetti

El abogado de Elisa Carrió acusó al titular de la Corte Suprema de querer “apretar” a la diputada mediante una carta documento. El Presidente de la Nación salió a despegarse de las denuncias realizadas por su socia política

El asesor legal de la diputada Elisa Carrió, Juan Manuel López, sostuvo ayer que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, incurrió en un “claro apriete” a la legisladora, al enviar cartas documentos “para evitar un (pedido de) juicio político” en su contra “que ya era un hecho”.

El letrado se refería a las misivas legales remitidas por Lorenzetti a la líder de la Coalición Cívica y a la jueza federal María Servini, que había denunciado presiones hacia ella y otros magistrados.

Horas después, Carrió formalizó el pedido de juicio político contra el titular del máximo tribunal, a quien acusó de una veintena de irregularidades vinculadas con los manejos económicos en la Corte y lo ligó a negocios espurios realizados a través de una mutual sospechada en la causa Fútbol para Todos. “¿Cómo supo Lorenzetti que se iba a presentar el martes pasado el juicio político?”, se preguntó ayer el abogado López en declaraciones periodísticas y señaló que “las cartas documentos tenían que ver con esto”.

“Jueza natural”

Para el letrado de Carrió, “lo que tiene que entender Lorenzetti es que, como presidente de la Corte, tiene un juez, que son la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, y que Elisa Carrió, en el juego que plantea la Constitución Nacional, es su jueza natural”. En ese sentido, insistió con que “lo que hizo el magistrado es un apriete”, y aclaró que “no es que (la líder de la Coalición Cívica) le contestó con un juicio político”, ya que la presentación “estaba prevista y él va a tener que responder donde corresponde: la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación”.

Consultado sobre si el pedido de juicio político podría ser apoyado por el kirchnerismo, López afirmó: “Los votos del Frente para la Victoria pueden ser fundamentales, aunque parezca una contradicción”. También añadió que hubo legisladores que pidieron copias del documento para comenzar a estudiarlo y señaló, además, que es posible “juntar la mayoría” para enviarlo al Senado. “Lo bueno de Carrió es que no le tiene miedo a personas como Lorenzetti, así como no lo tuvo en su momento con Aníbal Fernández, Julio de Vido y otros poderosos de la Argentina”, concluyó el letrado.

Qué dijo Macri

“Las denuncias que ha hecho la doctora Carrió han sido a título personal. Como Presidente y como Gobierno no las compartimos”, manifestó ayer el jefe de Estado, Mauricio Macri, en declaraciones periodísticas sobre el pedido de juicio político contra Lorenzetti presentado por su socia en Cambiemos.

Al respecto, agregó que las acusaciones “están en el Congreso y allí se debatirán, como se discuten tantas otras cosas, así que hay que ir por el camino de que el Parlamento decida qué va a pasar con esto”.

La acusación en la causa Fútbol para Todos

El último viernes, Elisa Carrió amplió en la Justicia su denuncia penal contra el titular de la Corte Suprema por supuesto cambio de cheques del programa Fútbol para Todos a través de la mutual santafesina Pyme Rural.

“Lorenzetti, que integraría Pyme Rural desde abril de 2015, habría realizado operaciones con esta mutual por un volumen cercano a los $400.000”, sostuvo la diputada en el escrito presentado en el Juzgado Federal 1 de la jueza María Servini.

Voceros del magistrado indicaron que “no puede confundirse una sociedad anónima con una mutual, ya que los ahorristas no son directivos ni socios en el sentido de una sociedad anónima. La mutual tiene unos diez mil asociados -entre ellos a casi todo el empresariado de la ciudad- que depositan su dinero y cobran como en un banco. Los asociados a una mutual no son socios. Un par de clubes chicos puede haber tenido cheques, pero no tiene relación con otros depositantes”.

En su presentación, Carrió sostuvo que “solo las operaciones de estas personas jurídicas (que componen la mutual) sumarían en total más de $100 millones”.

“La denuncia no ayuda a que las relaciones sean fluidas y tranquilas”

El diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, también aclaró que el pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti “es una iniciativa individual” de Elisa Carrió y “no del interbloque Cambiemos”, aunque resaltó que eso “no quita que la vayamos a analizar, leer y ver con qué fundamentos cuenta”.

En ese sentido, el dirigente oficialista reconoció que “está claro” que esa presentación “no ayuda a que las relaciones sean fluidas y tranquilas” entre la Casa Rosada y el titular de la Corte Suprema.

De todas formas, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja agregó: “Tampoco es cuestión de que uno haga la vista gorda sobre hechos irregulares porque se puedan tensar las relaciones. Pero no quiero que se entienda que yo estoy diciendo que Lorenzetti ha incurrido en alguna irregularidad. Vamos a leer, estudiar y analizar la denuncia y después veremos qué rumbo tiene”.