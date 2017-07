Crece la polémica por la reforma laboral del Gobierno



























El Ejecutivo avanza con su intención de flexibilizar los Convenios Colectivos de Trabajo tras las elecciones legislativas. Bajaría las cargas sociales, aumentaría la edad jubilatoria, eliminaría los aportes a sindicatos y extendería el régimen de contrataciones temporales. Precarización, al extremo

Hay que bajar el costo argentino”, dijo hace unas semanas atrás el Presidente Mauricio Macri a la hora de señalar los “problemas estructurales” del trabajo en nuestro país. Copiando el modelo brasilero implementado por Michel Temer, el mandatario nacional acelera los pasos para que después de las elecciones legislativas de octubre se sancione en el Congreso una reforma laboral, que incluye una fuerte flexibilización en los Convenios Colectivos de Trabajo.

La iniciativa oficial, que terminaría con muchos de los derechos consagrados en las últimas décadas, está siendo analizada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Además, ya tendría el visto bueno del jefe de Estado.

La creciente conflictividad social de las últimas semanas, que se pudo ver en la represión a los trabajadores de Pepsico, ha hecho que el proyecto esté guardado bajo siete llaves en la Casa Rosada y no se quiera dar a conocer sus puntos centrales hasta después de las elecciones, por miedo al impacto que dicha norma podría tener en el votante medio argentino.

El plan del Gobierno nacional contiene modificaciones claves en distintos puntos sustanciales, que desataron la polémica ni bien salieron a la luz. Todos ellos plantean un avance de la precarización laboral, lo cual ya ha despertado fuertes críticas por parte de la dirigencia gremial, que se opone a cualquier disminución en los derechos que costaron años y muchas luchas conseguir. Al igual que en el Brasil, la idea del Ejecutivo es propender a una flexibilización en los Convenios Colectivos de Trabajo, que es el con­trato entre los trabajadores y un sector laboral, para fortalecer de esta manera los contratos individuales o por empresa en las negociaciones para mejorar las condiciones laborales.

Una de las cuestiones que más polémica genera es sin dudas la pretensión de las autoridades nacionales de aumentar la edad jubilatoria a los 70 años para los hombres, y a 65 años para las mujeres. Esto es visto por muchos sectores políticos como un regreso a los años 90 con las AFJP, medida que ya le fue recomendada a Macri en diciembre pasado en un documento por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, se plantea la eliminación parcial o total de los aportes a sindicatos y cámaras empresariales, desguazando en la práctica la representatividad gremial; así como también extender el régimen de contrataciones temporales, lo que llevaría a que las pasantías, que hoy tienen tres meses de duración, pasen a tener un lapso de un año.

A esto se le suma la sustitución de las in­demnizaciones para los trabajadores que son echados de sus empleos por un fondo especial para desempleados, la creación de la figura del monotributista dependiente y exclusivo, que es aquel que prestaría servicios para un solo empleador sin un lazo laboral fijo; una acometida sobre los períodos vacacionales, reduciendo los mismos; así como también la imposibilidad del cobro de horas extras si no se llega a la productividad deseada.

“No toleran que tengamos organizaciones gremiales fuertes”

Sergio Palazzo

Secretario general de La Bancaria

“La Argentina va en consonancia con lo que hace Brasil, porque son las mismas políticas y factores de poder que operan en un país y en otro. No toleran que tengamos días de licencia, que tengamos licencias médicas pagas, y mucho menos que tengamos organizaciones gremiales fuertes, por eso buscan dejar de lado los acuerdos colectivos y que haya acuerdos por empresa o individuales.

Hay que notar esta contradicción: el sector empresario resuelve sus crisis fusionando sus empresas para ser más poderoso, y a los trabajadores les quiere dar un convenio individual, como si fuéramos tan estúpidos de creer que la relación laboral va a ser la misma”.

“Este gobierno vino a disciplinar al sector obrero”

Susana Mariño

Secretaria general del Soeme Provincia de Buenos Aires

“La gran preocupación de los sindicatos es qué leyes se avecinan en contra de los trabajadores. Este gobierno vino a disciplinar al sector obrero. Primero atacan a los gremios, porque así debilitan al trabajador en el camino hacia su objetivo, que es la mano de obra esclava.

Desde los sindicatos ya lo venimos notando y de ahí nuestro fuerte compromiso por poder dar la batalla en la Legislatura, porque si todos los sindicatos no salimos unidos y nos comprometemos a trabajar juntos, se avecinarán tiempos duros. No quiero intranquilizar a la gente, pero los dirigentes tenemos la obligación de estar unidos velando por los derechos de los trabajadores”.

“Ellos vinieron por algo y lo están queriendo poner en práctica”

Carlos Quintana

Secretario general de UPCN Provincia de Buenos Aires

“Acá el costo laboral no es la incidencia, sino los impuestos que pagan los sectores empresarios, que ronda entre el 41 y el 45%. La problemática no es el costo laboral ni los juicios.

Acá hay mafias en los sectores empresarios, que tienen un 33% de empleados en negro. Cuando los trabajadores reclamamos a la Justicia es porque hay una imparcialidad de parte del patrón, quien no cumple con las legislaciones vigentes.

La gente tiene que decidir si seguimos aceptando este ajuste, que nos lleva a tener dos sectores muy marcados: los que pueden comer y los que no. Tenemos que entender que ellos vinieron por algo y lo están queriendo poner en práctica”.

“Nos vamos a oponer fuertemente a este tipo de medidas”

Julio Castro

Secretario general del Sosba

“Yo creo que desde la CGT esto se va a rechazar profundamente, ya que representamos los intereses de los trabajadores, los derechos laborales que han costado tanto tiempo y mucha sangre de tantos compañeros. Por su memoria lo vamos a rechazar, acá no podemos retroceder.

Yo pienso que esto lo marca las ley del mercado. El mercado siempre busca ganar más plata a costa del que trabaja. En una época nos decían que el mercado iba a solucionar todos los problemas de la gente, después nos dimos cuenta que no es así. Por eso nosotros nos vamos a oponer fuertemente a este tipo de medidas, en resguardo de la paz y la calidad de vida de nuestros compañeros”.

“Esto es un retorno a lo que pasó en los años 90”

Jorge Baldovino

Secretario General de AERI

“Esto es un retorno a lo que pasó en los años 90, cuando surgieron estos proyectos de flexibilización laboral. Algunos fueron sancionados y otros, por el accionar del movimiento obrero y el rechazo social, fueron abortados. Es decir, es típico de la política neoliberal ir contra los intereses de los que trabajan.

Creo que el Gobierno sigue avanzando, porque es su concepción ideológica neoliberal. El Gobierno no se equivoca, hace lo que representa. Sin lugar a dudas, ha sido una imposición de las grandes corporaciones y de los centros internacionales poder avanzar sobre esto, lo cual constituye un retroceso”.

“No podemos resignar ningún derecho que perjudique a los trabajadores”

Miguel Zubieta

Secretario general del Sindicato de Salud Pública

“Si el Gobierno piensa llevar adelante todos estos puntos, será una locura. Más creyéndose ganadores de una elección que todavía no se ha dado. Esta flexibilización laboral es absurda, no creo que haya trabajador que lo pueda permitir, y menos las organizaciones sindicales, no hay ni punto de discusión.

Acá no podemos resignar ningún derecho que perjudique los intereses de los trabajadores, y en ese punto se van a encontrar todas y cada una de las organizaciones sindicales que componemos el espectro sindical, ya que el espanto nos unirá para luchar contra esta reforma”.

“Tendríamos que estar decretando ya un paro nacional”

Ramón Garaza

Secretario general de Supeh

“Esto es peor que lo que hizo Menem en los 90, y los gremios deberíamos tener reacción, no solo por los derechos laborales, sino también por la represión y el abuso que existe sobre los trabajadores. Tendríamos que estar decretando ya un paro nacional por todas estas cosas que están pasando, porque si no va a ser tarde, ya que un gobierno de Ceo va a atentar justamente contra la herramienta más fuerte que tienen los trabajadores, que son sus organizaciones gremiales”

“El ajuste lo van a pagar los que menos tienen”

Alberto Roteño

Secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata

“El plan económico que quiere aplicar el Gobierno se corresponde con la quita de derechos laborales y con la baja del poder adquisitivo de los trabajadores. Este es un gobierno en el que el ajuste lo van a pagar siempre los que menos tienen y todos aquellos que tengan que ver con el sector productivo.

Este sistema es el mismo que siempre se viene intentando imponer en el país, pero acá es imposible, porque hay un movimiento obrero organizado y unido”.

“Es una avanzada contra el sindicalismo”

Omar Alegre

Secretario general del Sindicato de Personal Mensual de Hipódromos

“Es una avanzada del Gobierno contra el sindicalismo y los derechos laborales, no son los mismos avances que ha tenido con el campo, con las mineras, con la lluvia de inversiones que prometieron y nunca llegó. Acá los únicos avances son contra los sectores más vulnerables, contra los más desprotegidos.

La CGT va a tener posturas muy firmes con respecto a esto y no va a permitir de ninguna manera el avance sobre los convenios colectivos de trabajo”.

“No les importa lo que le pasa al trabajador”

Darío Micheletti

Secretario general del Satsaid seccional La Plata

“Es la forma de gobernar del Gobierno neoliberal, que lo hace a través de decretos sin importarle lo que le pasa al trabajador. En el caso de la flexibilización laboral y aumento de la edad jubilatoria, van a conocer la fuerza del movimiento obrero en pos de no perder lo que nos ha costado conseguir en los últimos años”.

“Desaparecerían prácticamente los sindicatos”

Idelmar Seillant

Presidente del Supttioma

“Con la lectura que tiene el Gobierno, desaparecerían prácticamente los sindicatos. Esto está totalmente inhibido y existe una total unidad sindical para defender la libertad laboral. Estamos en contra de cualquier flexibilización laboral, cambio de las leyes laborales, acuerdos con los privados o estatales”.

Puntos centrales de la controvertida iniciativa

- Flexibilización de los Convenios Colectivos de Trabajo

- Fortalecer los contratos individuales o por empresa

- Eliminación de aportes a sindicatos y cámaras empresarias

- Las pasantías pasarían de ser de tres meses a tener un año de duración

- Se acabaría con las Paritarias por rama

- Imposibilidad del cobro de horas extras

- Avance sobre los períodos vacacionales de los trabajadores

- Se aumentaría la edad jubilatoria a los 70 años

- Sustitución de indemnizaciones por un fondo para desempleados