"La dictadura no fue un plan sistemático para desaparecer personas"

Crece la polémica por los dichos de Gómez Centurión y ahora el gobierno intenta despegarse

El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión aseguró que, durante la última dictadura militar no existió un “plan sistemático” para la desaparición de personas sino una "reacción desmedida" y sostuvo, en relación a la cantidad de personas víctimas del terrorismo de Estado, que “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”.

Así lo aseguró anoche en un programa televisivo donde afirmó no compartir la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida” implementado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este sentido definió a lo ocurrido en esa etapa como “un caos”, “una desgracia”, e interpretó que “la descentralización de la lucha generó un plan caótico, no un plan sistemático”.

“Fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente", sostuvo el titular de la Aduana, quien insistió en afirmar que se trató de “un torpísimo golpe de golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo”.

"No hay nada para reivindicar ni de un lado ni del otro. Lo que hay que encontrar es el sentido de verdad del contexto histórico", aseveró Gómez Centurión en el marco del programa, en el que se derivó esta polémica a partir de su visión del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

"No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras"​, aseveró en relación a la cantidad de personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura.

En ese punto, había señalado a Galtieri como “un protagonista más de una historia” y considerado que “su rol en la historia va a desaparecer en la causa Malvinas” porque -sostuvo- “Malvinas tiene que ver con lo que pasó en 1983 y no con la decisión de Galtieri”.

El Gobierno intenta despegarse

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, encabezada por Claudio Avruj, tomó distancia hoy, a través de un comunicado de prensa, de las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, al afirmar que "esas opiniones son a título personal" y "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

Carlotto pidió que los desplacen

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini , también cruzó al jefe de la Aduana. "De un burro sólo se esperan patadas. Estos tipos son así, piensan eso. Yo no creo que estos tipos piensen otra cosa", enfatizó.

Bonafini consideró que la Casa Rosada debería echar al funcionario si no comparte su visión. "Si Gómez Centurión no representa al Gobierno, que lo echen a la mierda. Ya tendrían que haberlo echado si no los representa. Yo digo «o me voy yo o se va a él» porque cuando estás en la mierda el olor por lo menos les queda". "Ninguno de los piensan así tendría que estar en el Gobierno. Pero yo digo que se quedarían muy poquitos", afirmó.

POLÉMICO | @JGomezCenturion afirmó no compartir la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida”https://t.co/fRu8QEiVhU — Diario HOY (@diariohoynet) 30 de enero de 2017