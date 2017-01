Las denuncias que complican al jefe de la AFI

Crecen las críticas hacia el Gobierno por las denuncias contra Arribas





Margarita Stolbizer volvió a apuntar contra Mauricio Macri por “no reaccionar” ante la situación. Lo acusó de no tener voluntad de investigar y de no hacerse cargo de la situación judicial que complica al jefe de la AFI

No cesan las críticas de todo el arco opositor y también desde el propio oficialismo hacia el Gobierno nacional por su inacción ante la complicada situación judicial que atraviesa el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. El funcionario está acusado de haber recibido en 2013 supuestos pagos ilegales por una suma de casi 600.000 dólares por parte de Leonardo Meirelles, un operador que pagaba sobornos en nombre de la empresa constructora Odebrecht, quien además está condenado por la Justicia brasilera a raíz del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. La denuncia salió desde el propio seno del oficialismo: fue Elisa Carrió, líder de la CC-ARI, quien presentó la acusación.

Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN, reprobó al Gobierno nacional por “no reaccionar” ante la situación y volvió a remarcar que “el Presidente Mauricio Macri es quien debería tener el mayor interés en que esto se investigue y se esclarezca, para evitar él mismo ser manchado”. Al mismo tiempo, reiteró que “debería relevar a Arribas de su cargo rápidamente para facilitar la investigación judicial”.

“No hemos visto esa reacción ni del Presidente ni de ningún funcionario de gobierno. No hay ninguna voluntad de investigar, ni de sacarlo (de su cargo), ni siquiera de ha­cerse cargo. Como si ignorar el tema pudiera soslayarlo”, criticó Stolbizer.

Ayer se supo que el banco suizo Credit Suisse informó que en la cuenta de Arribas ingresó solo una de las cinco transferencias que la Justicia tiene bajo la lupa, presuntamente remitidas por Meirelles. Los datos fueron enviados por la entidad bancaria por correo electrónico a los abogados del titular de la AFI, y además señalaron que el pago que se acreditó es por una suma superior a los 70.000 dólares. En el correo se aclara que el banco no recibió ni acreditó los otros 4 envíos, que deberían sumar 530.000 dólares, según lo declarado en la Justicia brasilera.

De acuerdo con los registros bancarios, la transferencia ya confirmada se trata de la última que se habría realizado a las cuentas de Arribas, y por el monto más bajo, hecha el 26 de septiembre de 2013. Los otros cuatro giros, en cambio, se hicieron el 23 de septiembre cerca de la medianoche y por valores superiores.

Según explicó Arribas y la AFI la semana pasada, los 70.000 dólares corresponderían a la venta de un inmueble en Brasil. La situación se torna más confusa ya que, según la Justicia brasilera, desde la cuenta del operador Meirelles se ordenaron los cinco giros, pero aún no se sabe el destino de la mayor parte del dinero que, como informó el banco suizo, no fue acreditado en la cuenta de Arribas.

En este marco, Stolbizer también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF) por “ocultamiento de la información” porque “habiendo tenido una alarma tempranamente, no hizo ninguna actividad vinculada con llevar eso a la Justicia para que se investigara, sino que lo taparon”. Esto ocurrió a mediados de 2016, cuando el organismo antilavado recibió una alerta desde el exterior sobre los giros monetarios, algo que nunca fue informado.

Hace algunos días, la líder del GEN ya había comparado el caso con el escándalo que envolvió al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien fue desplazado temporalmente de su cargo tras haber sido denunciado por corrupción. Sin embargo, consideró que lo de Arribas “es más grave porque acá hay una cantidad de elementos de prueba” y porque “el tema sobre los sobornos que habría recibido como intermediario está tan comprobado ”. A su vez, dijo que “no ve”que el Congreso “pueda hacer mucho al respecto, porque esto no tiene que ver con la gestión” de Arribas, e insistió: “Lo que hay que reclamar es que el Presidente lo saque del cargo que tiene”.

“Que haya cercanía con un funcionario es para investigar”

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la denuncia de Carrió contra Arribas, señaló que no se podría hablar directamente de “sobornos” porque cuando el titular de la AFI presuntamente recibió las transferencias en su cuenta en Suiza (septiembre de 2013) no era un funcionario público. Pese a ello, resaltó que debe investigarse si actuó en nombre de un tercero.

“Estoy un poco ausente (del juzgado) porque estoy de licencia. Por lo que he leído, no sé si se puede hablar de sobornos. Parece que Arribas no era funcionario, sino un ciudadano común, que vivía en Brasil, donde se habría producido esta supuesta transferencia de dinero”, indicó Canicoba Corral.

Arribas no ejercía ningún cargo durante 2013, pero tenía una relación estrecha con Mauricio Macri por esos tiempos. Las transferencias se realizaron en días cercanos a uno de los anuncios que se hicieron por la reactivación del contrato para el soterramiento del Tren

Sarmiento, a cargo de un consorcio de empresas integrado por Odebrecht, firma involucrada en este caso.

“Entre una relación estrecha y que sea prestanombre en un delito, hay una distancia. Pero eso supongo que es parte de lo que se denuncia, habrá que investigar y habrá que probar”, señaló el juez e insistió en que el hecho de “que haya cercanía con un funcionario es un elemento para comenzar a investigar, no para condenar o procesar”. El caso, ahora, queda en manos del fiscal Federico Delgado, quien deberá definir si se abre la causa y qué medidas de prueba se llevan adelante.