Crecen los cuestionamientos por el servicio alternativo al tren Roca

En la Legislatura provincial ingresó una nueva resolución en la que se pide el aumento de la frecuencia de los micros para los usuarios que viajan desde las estaciones de Villa Elisa y La Plata. Además, traslados directos hasta Constitución

Los usuarios del tren Roca, ramal La Plata–Constitución, que utilizan como base la estación de 1 y 44 o la de Villa Elisa siguen padeciendo las pésimas condiciones del servicio alternativo que se les ofrece, al menos hasta que la electrificación del ferrocarril llegue a nuestra ciudad.

El tema volvió a meterse en la agenda legislativa bonaerense ayer, cuando la diputada Valeria Amendolara realizó una nueva presentación solicitando que “se mejore, con mayor frecuencia y con unidades punto a punto (es decir, directas y sin paradas intermedias) el servicio alternativo de transporte que reemplaza al ferrocarril Roca”.

“Hasta que no se terminen las obras en todo el ramal, el Gobierno debe garantizar una forma digna de viajar a los pasajeros que actualmente ven perjudicada su calidad de vida”, indicó la legisladora platense.

En ese sentido, Amendolara expresó que lo que motiva la nueva resolución, impulsada desde la Cámara baja, es “el panorama que vemos a diario en 1 y 44 y en Villa Elisa: filas interminables de vecinos padeciendo las inclemencias del clima y perdiendo tiempo”.

La legisladora señaló, además, que “se ha naturalizado la posibilidad de viajar parados para tener menos espera, cuestión que pone en riesgo la integridad física de los pasajeros y contradice la normativa vigente”.

Atendiendo a esto, la diputada pidió, “además del aumento de la frecuencia sobre todo en las horas pico”, que “se considere la posibilidad de poner unidades punto a punto entre La Plata y Constitución, como había hasta la llegada del eléctrico a Berazategui”.

“Es urgente que se tomen medidas, ya hemos hecho otras presentaciones en este sentido acompañadas por todos los bloques políticos, pero no fueron consideradas por el Ejecutivo”, recordó.

Un paliativo

Los trabajos de electrificación del tren Roca se iniciaron en 2013. En febrero del año pasado, cuando se inauguró el tramo que conectaba Quilmes con Berazategui, el Presidente Mauricio Macri garantizó que la extensión hasta la ciudad de La Plata estaría terminada antes de fines de 2016. Sin embargo, esto nunca se concretó.

La última fecha promocionada fue la del 11 de marzo pasado, para un recorrido todavía parcial: desde Plaza Constitución hasta City Bell. Pero una serie de protestas vecinales postergó la inauguración. El reclamo era sencillo: los vecinos de Hudson y Pereyra se sentían “excluidos” del nuevo trazado, porque el recorrido no incluía esas dos estaciones. El motivo que daban los funcionarios era que no contaban con los andenes provisorios. Los frentistas decidieron interrumpir las vías para no quedar aislados.

Finalmente, el 22 de abril quedó habilitada la extensión hasta City Bell. Ahora, la incógnita radica en saber cuándo llegará a nuestra ciudad. En la última comunicación, el Gobierno nacional anunció que el ramal completo funcionaría a partir de junio, aunque los sistemáticos retrasos del Ministerio de Transporte le otorgan a los miles de potenciales pasajeros el beneficio de la duda.

Con todo, el funcionamiento del tren hasta la estación de City Bell, aun con demoras e interrupciones debido a la continuación de las obras, significó un alivio para los usuarios de esa zona. Pero como consecuencia de los retrasos en las frecuencias, muchos pasajeros deben seguir utilizando los micros de la empresa ferroviaria que los llevan hasta la estación de Villa Elisa.

Son cientos de miles de usuarios que viajan hacinados, esperando un lugar en el vehículo bajo las inclemencias del tiempo, con la esperanza de que las obras lleguen a su fin.