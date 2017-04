Crisis económica, deuda pública y bicicleta financiera

Mañana se vence el Bonar X, por lo que el Gobierno nacional deberá afrontar la mayor cancelación de deuda pública del año. La suma alcanza los US$ 7.190 millones, de los cuales unos US$ 6.938 millones corresponden al capital, y unos US$ 250 millones, a intereses de la última amortización semestral del título.

Para hacerle frente a esta situación y financiar parte de la erogación, el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo, colocó esta semana dos nuevos Bonos del Estado nacional por 1.760 millones de telares con vencimientos en 2025 y 2037 y con tasas de 5,75% y 7,625%, respectivamente. Según indicó la cartera que comanda Caputo, dado el monto a pagar y el resultado de la licitación, el lunes al final del día la deuda pública de la Argentina se reducirá en 5.178 millones de dólares.

Pese a esto, las provincias argentinas aumentaron más de un 120% sus emisiones de deuda pública en el primer trimestre de 2017. En esta alarmante situación, el grueso de los créditos fueron utilizados por los gobernadores para “financiar gastos corrientes, gastos en diferentes obras de infraestructura y el repago de la deuda ya contraída”. Las provincias que más deuda emitieron fueron Buenos Aires, US$ 4.500 millones; Córdoba, US$ 1.385 millones; Capital Federal, US$ 890 millones; Chubut, US$ 650 millones, y Mendoza, US$ 500 millones. Solo las deudas de Buenos Aires, CABA y Córdoba constituyen el 70% de lo emitido por las provincias a nivel país.

Maniobras especulativas

Ante el estancamiento del dólar, miles de inversores recurrieron a la ya conocida bicicleta financiera”, llamada “carry trade”, lo que les permitió llevar adelante operaciones que les dejaron ganancias cercanas al 10% en dólares. “Argentina es el campeón mundial del carry trade”, escribió de hecho el último reporte del Estudio Bein & Asociados. Esto impacta directamente a la economía de nuestro país, ya que esta alternativa significa un desincentivo a invertir en la economía real.