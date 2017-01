El verano es HOY

Crisis pesquera: “La mala política económica de 2008 a 2015 perjudicó mucho la industria”

Así lo afirmó Oscar Fortunato, el presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas, en diálogo con diario Hoy y la Red 92. Señaló los perjuicios millonarios que afronta el Puerto de Mar del Plata

Desde hace algunos años, la industria pesquera registra una pérdida que supera los 30 millones de pesos anuales por la congestión de barcos que hay en el Puerto de Mar del Plata. Sin embargo, las falencias se acarrean desde hace tiempo debido a la falta de obras, mejoras e inversiones.

“De 2008 a 2015, la mala política económica nos perjudicó mucho. En ese momento necesitábamos reintegros constantes. Hoy, solo precisamos que nuestro país esté abierto al mundo, que haya convenios de libre comercio o de reducción de aranceles con todos los países”, explicó Oscar Fortunato, presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).

En cuanto a los costos de movimientos, el sector tiene que desembolsar hasta 30 millones de dólares adicionales que “no son naturales de la actividad. Son gastos por la situación del Puerto y a eso hay que sumarle las roturas, cambios de chapas u otras problemáticas”, detalló el dirigente.

El Puerto de Mar del Plata es una entidad dependiente, plenamente, de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, el referente del sector explicó que “nosotros en todos los países pagamos aranceles para entrar, en la Unión Europea, México, Estados Unidos, Japón y China. El gobierno tiene que accionar, apoyado por nosotros, para poder reducir aranceles”.

Al mismo tiempo, reconoció que la gestión de María Eugenia Vidal “ha comenzado a hacerlo”. En este marco, hace algunos días, funcionarios bonaerenses presentaron un fideicomiso por 200 millones de pesos que fue bien recibido por los dirigentes de la industria. La medida prevé costear el subsidio de tasas a líneas de crédito del Banco de la Provincia y otros insumos que sirven para el desarrollo de la pesca marplatense, al igual que se utilizará para financiar la compra de combustible a una tasa del 5%.

La falta de obras

Actualmente, hay más de 200 embarcaciones activas que tienen asiento permanente en la estación marítima. Esto puede apreciarse en todos los sectores del Puerto, en el cual la deficiente gestión de sus espacios y de sus usos influye directamente en la competitividad de la industria.

“Lo que está pasando ocurre hace mucho tiempo, no es de ahora. Esto hay que tenerlo claro. El Puerto de Mar del Plata se hizo en 1920 y la realidad es que, a partir de ese momento, las grandes obras no fueron realizadas. En este momento te diría que tenemos entre 30 y 40 barcos que no tienen movimiento y eso implica pérdidas”, explicó Fortunato, quien también resaltó que hay otras embarcaciones que van a Mar del Plata solo a descargar, lo cual genera trabajo momentáneo, pero después se quedan seis meses inactivas.

“Esto significa movimientos que son caros, porque no se hacen con el barco solo, hay que hacerlos con la lancha remolque y eso significa roturas. Cuando un barco se mueve, hay otros que se aprietan, se rompen, se golpean chapas y se reduce en el impacto su espesor, se rompe todo elemento que sobresale un poquito. Todo eso es costo. Lo que nosotros decimos es que hay que hacer una mejor gestión del Puerto de Mar del Plata, no solamente en el hecho de los movimientos sino también gestión en las obras que faltan”, detalló.

Por último, Fortunato explicó que el principal conflicto del Puerto es definir a quién le corresponde cada uno de los problemas. “Acá hay un asunto serio, porque se podría trabajar mucho más cómodamente que en la actualidad. Proyectos para hacer muelles hay muchísimos. Sentémonos y en pocos días decidamos qué hay que hacer y hagámoslo. La cosa es concreta: hoy llegamos a una situación en la que necesitamos mejorar el Puerto. La realidad es que tenemos que gestionar todo el espacio de forma distinta, para el quehacer diario y también para la concreción de obras que necesitamos”, concluyó.