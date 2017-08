Cristina dialogó con almaceneros de Almirante Brown

Cristina visitó el Autoservicio Nino que abrió en el 2005 y luego se reunió con almaceneros en el depósito de la Cooperativa Grupo Glew compuesta por 15 almacenes que se organizan para hacer compras en conjunto y lograr mejores precios para los vecinos.

Los comerciantes afirmaron que la caída del consumo se mantiene constante hace meses y no encuentra un piso. Según indicaron los productos de la canasta básica encabezan la merma.

Durante el encuentro con Cristina, los comerciantes narraron una situación compleja debido a la disminución de la capacidad adquisitiva de los vecinos. En este sentido, Nino, uno de los comerciantes presentes afirmó que las ventas le "cayeron un 50 por ciento. Antes vendía siete media res y ahora apenas a tres".

Nacho, otro de los presentes comentó que de seis cajones de leche"ahora estoy vendiendo solo dos" y además sostuvo que las tarifas complican al sector ya qué pasó de pagar 700 pesos de luz bimestralmente y a tener que abonar ahora $2400 mensuales. En relación a la caída del consumo afirmó que "los sábados hacia 8000 pesos y ahora 3000".

En tanto Hugo, comerciante de la zona, sostuvo que las ventas "bajaron 40 por cierto en Adrogue que es un barrio de clase media, no me quiero imaginar qué pasa en otros sectores". "Todos los meses se vende menos. No sabemos cuándo frena la caída", agregó.

En este marco, el intendente Mariano Cascallares precisó que los comedores "duplicaron la cantidad de chicos que asisten. Antes en la secretaria de Desarrollo Social atendíamos 30 personas por día y hoy atendemos 200. Ese dinero lo teníamos presupuestado para tres jardines, pero hay que estar en lo más necesario", indicó.

Al respecto, Cristina afirmó que "Lo más distintivo de esta crisis es la caída en el consumo de comida y es lo más desesperante"."Por ahí escucho que dicen que lo están sufriendo tienen que esperar, pero ¿cómo va a esperar una madre que no le puede comprar leche, pan y carne para sus hijos?", se preguntó.

En este sentido, Cristina llamó a la reflexión a "los sectores que todavía no les va tan mal, ¿qué harían si no pudiesen darle leche, pan y carne a sus hijos?”.

"Hay una gran mayoría que ya no llega a fin de mes y otra que le está costando cada vez más. No hay país que progrese si a más de la mitad de la gente le va mal", agregó la candidata de Unidad Ciudadana, quien finalmente indicó que "Hay una inmensa oportunidad a través del voto de la sociedad para poner un freno a todo esto y lo debemos hacer ahora".