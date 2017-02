Cristina haciéndose la youtuber





Como si fuera Rubius la ex mandataria, utilizó las redes sociales para quejarse de tener que ir a registrar sus huellas dactilares al registro de reincidencia de Rio Gallegos.

En el video se la ve quejándose por cumplir con los requisitos que estableció en primer lugar el juez Claudio Bonadío, alegando a lo largo del video que: “ El tramite lo podría haber hecho a cinco cuadras de mi casa, y en vez de eso me hicieron volar 2500 kilómetros al divino botón”.

Además no perdió oportunidad de pegarle a Bonadío ya que en palabras de la ex presidenta: “ Me hizo volar a Buenos Aires para lograr la foto mía ingresando a tribunales, ya que este es un gobierno de fotos por eso llamaron a declaración a mis hijos para que el dia después vos veas la foto en el diario” . Pero no solo eso sino que argumento que es una persecución feroz hacia su persona ya que con eso tapan lo malo del gobierno actual.