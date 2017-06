La cocina política // Elecciones 2017

Cristina lanza su espacio, pero no su candidatura

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, aseguró que Cristina Kirchner “no va a confirmar su candidatura” a senadora nacional en el acto de esta tarde en el estadio de Arsenal de Sarandí.

Según el jefe comunal kirchnerista, durante la presentación oficial del frente “Unidad Ciudadana”, que tendrá a la expresidenta como única oradora, se “va a profundizar en las quince propuestas publicadas hace unos días para hacer frente al ajuste del macrismo y recuperar la economía”.

Durañona vaticinó que el discurso de la exmandataria, que comenzará alrededor de las 15.30 y durará entre una hora y una hora y media, planteará “de qué manera podemos construir una alternativa de cara a 2019 superadora, que vuelva a poner en la agenda el trabajo, la industria nacional y todo lo que ha caracterizado a nuestro espacio político”.

Desde la organización del acto adelantaron que la pretensión es convocar a “las familias” y “la ciudadanía en general”, por lo que dispusieron hacerlo un día feriado a las 14. Además, en la misma línea se decidió destinar las tribunas a las organizaciones, mientras que en el campo de juego se ubicará “la gente sin encumbramiento” político.

También se estableció que los grupos militantes no porten dentro del estadio banderas identificatorias de sus respectivas organizaciones, sino que concurran con insignias nacionales, a tono con la fecha.

Como se espera un acto multitudinario, dispusieron pantallas gigantes afuera de las instalaciones para quienes no logren acceder al predio cuando la capacidad esté colmada.

Según pudo saber este medio, a los intendentes se les colocará una pulsera roja, mientras que a los demás dirigentes políticos se les pondrán cintas celestes. Esos colores servirán para distinguirse al momento de colocarse en el palco, detrás de la expresidenta, con los jefes comunales en una primera fila y los demás funcionarios en el resto del espacio.

Según fuentes del kirchnerismo, la exmandataria dilataría hasta el sábado, fecha límite para el cierre de listas, la definición sobre su rol electoral en los comicios, profundizando de esa manera el suspenso sobre su candidatura.

Rubricaron la adhesión de los PJ distritales al frente “Unidad Ciudadana”

Así lo hicieron anoche los titulares de los justicialismos municipales que no conducen comunas. Lo mismo hará la enorme mayoría de los intendentes peronistas de la Provincia. Plantean que la coalición que llevará como candidatos a CFK y Scioli es “un paso superador” del Frente para la Victoria.

Tal como estaba previsto, referentes distritales del Partido Justicialista firmaron anoche su adhesión al frente “Unidad Ciudadana” que, casi con seguridad, llevará como principales candidatos a Cristina Kirchner y Daniel Scioli en las PASO que se celebrarán el próximo 13 de agosto.

La estrategia es clara: encolumnarse detrás de la candidatura de CFK, que es la que mejor mide en las encuestas, evitando entregar el sello del PJ en cada uno de los municipios al frente electoral que seguramente tendrá como candidato a senador nacional al exministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

El encuentro se realizó en la sede del PJ bonaerense, ubicada en calle Matheu 130 de Capital Federal. Participaron varios jefes comunales del Conurbano y del interior bonaerense, como así también el titular del justicialismo provincial, Fernando Espinoza, y el propio Scioli.

La adhesión fue firmada ayer por presidentes de los PJ distritales que no conducen sus municipios. Por ejemplo, Pablo Bruera, exintendente de La Plata y titular del justicialismo local, estampó su rúbrica. Bruera estuvo acompañado por uno de sus hermanos, el actual concejal Gabriel Bruera, y también formó parte activa del cónclave el dirigente Gonzalo Atanasof. Además, participaron los dirigentes del Soeme, Guillermo Chávez y Susana Mariño, en representación del movimiento obrero organizado del Gran La Plata; el diputado nacional Carlos Castagneto y el exconcejal Martín Alaniz. Este último en representación de La Cámpora.

Según pudo saber este medio, varios fueron los oradores durante el cónclave de ayer. Uno de los ellos fue Espinoza, quien instó a que haya unidad en cada uno de los distritos, pero aclaró que en caso de ser imposible “habrá que jugar con todo en la cancha”, en alusión a la posibilidad de que haya internas locales dentro de “Unidad Ciudadana”. Eso sí, anoche muchos daban como un hecho que está cada vez más fría la chance de alcanzar algún tipo de acuerdo con el sector que lidera Randazzo, que competiría en las próximas elecciones con el Frente Unidad Justicialista, con la particularidad de que solo tendrá la adhesión de un puñado de PJ locales. En ese contexto, el exministro del Interior también realizó un encuentro ayer, del que formaron parte solo doce jefes comunales. Los de mayor peso electoral son Juanchi Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín).

Por su parte, en el encuentro de calle Matheu, Scioli planteó que la conformación de “Unidad Ciudadana” es una instancia superior al Frente para la Victoria, el sello utilizado durante doce años por el kirchnerismo en alianza con el PJ y otros minoritarios como Nuevo Encuentro y el Frente Grande.

“Unidad Ciudadana es un paso superador del Frente para la Victoria y lo construyó la propia gente en la necesidad de un espacio que la defienda de las políticas del actual Gobierno”, manifestó Scioli. También hizo uso de la palabra el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en representación de la Tercera Sección Electoral; Gustavo Menéndez (Merlo), en representación de la Primera Sección, y Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), como representante del interior bonaerense. También estuvieron los jefes comunales Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Walter Festa (Moreno), Pablo Zurro (Pehuajó), Santiago Maggiotti (Navarro), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó), entre otros.

“Estamos trabajando en todos los lugares y en todas las secciones electorales para seguir generando ese proceso de unidad que es necesario hasta el día 24 de junio, que es la fecha final de la presentación de listas”, dijo Ferraresi ante una consulta de diario Hoy. Además, agregó: “Con el tema de Randazzo, ya se dio una vuelta de página. Nosotros ya estamos lanzados a lo que tiene que venir: empezar a hablar de lo que les pasa a los argentinos, a los bonaerenses. Por ejemplo, la falta de puestos de trabajo y el avance del neoliberalismo en políticas públicas. En ese sentido, hoy nos encontramos como noticia un endeudamiento de la Argentina para los próximos cien años a una tasa exorbitante. Entonces es necesario frenar esto y hay que empezar a hablar de esas cosas”.

“La interna de nuestro partido no le interesa a nadie, más cuando hoy el 95 por ciento de los presidentes de los partidos justicialista de los distintos municipios están acá, el 95 por ciento de los intendentes estamos en este espacio. Las internas me parecen que son una cuestión de vanidad, no de realidad, y nosotros queremos hablar de realidad”, concluyó Ferraresi.

Mario Ishii: “Vamos a ir a internas para ganarle al que se ponga enfrente”

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, lanzó ayer su precandidatura a senador nacional para las PASO por el Frente Justicialista, donde afirmó que buscará poner de pie al peronismo, apuntó contra al exministro Florencio Randazzo y advirtió que no va a “dejar tirado el Partido Justicialista en manos de nadie”.

En un acto realizado en la esquina de Avenida Perón y la Ruta N° 197 de su municipio, Ishii dijo que “no es un capricho” su precandidatura por el espacio “Lealtad y Dignidad” sino que quiere “poner las cosas en su lugar” ya que “al peronismo lo han dejado solo”. “Cuando lo necesitaron les sirvió usarlo y ahora se lo estaban entregando a cualquiera”, afirmó.

“Que el país vea que el peronismo se pone de pie, que no vamos a entregar las banderas y vamos a ir a internas para ganarle al que se ponga enfrente, sea quien sea”, sostuvo. “Para un peronista no puede haber nada mejor que un peronista. Entonces, ¿cómo puede ser que un peronista luche contra otro peronista cuando tiene a un enemigo enfrente?”, preguntó Ishii en su discurso.

El jefe comunal dijo que “en otras oportunidades estar en la lista del PJ era un orgullo para todos, pero hoy parece que es al revés, que primero están los hombres y después la Patria y el movimiento nacional justicialista”.

“Cuando el peronismo está bien, es un derecho adquirido ser peronista, pero cuando el partido está mal, es una obligación”, concluyó.

El duhaldismo se inscribió en la interna del PJ

Tal como lo había adelantado nuestro diario, la interna del PJ bonaerense tendrá cuatro espacios en la competencia a desarrollarse en las PASO. Es que a los ya conocidos postulantes, Florencio Randazzo y Mario Ishii, se agregó el duhaldismo y la línea que comanda Guillermo Moreno.

Desde el sector del expresidente Eduardo Duhalde presentaron la lista Justicia y Dignidad Peronista para competir en las internas del justicialismo bonaerense.

El secretario de Eduardo Duhalde, Omar Gadea, informó que la lista se anotó en la sede partidaria de Matheu 130 para presentar precandidatos a senadores y diputados nacionales y provinciales, concejales y consejeros escolares.

El duhaldismo había anunciado su apoyo a Randazzo y existía la posibilidad de que la esposa de Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, se postulara a concejal, aunque la fuente duhaldista no adelantó nombres de eventuales precandidatos por la lista que ayer se inscribió.