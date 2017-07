El diario Hoy en Mar del Plata

Cristina lanzó la campaña: "Salgan a la calle a escuchar lo que le pasa la gente"































Con la tónica del último acto en la cancha de Arsenal, la líder del frente Unidad Ciudadana hizo protagonistas a trabajadores de distintos rubros, que subieron al escenario a dar su testimonio

La expresidenta y candidata a primera senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el lanzamiento de campaña del espacio que lidera. El acto se realizó en el teatro Roxy de Mar del Plata, y participaron más de mil precandidatos de las distintas listas de ese armado electoral.

"No es casual que estemos acá", comenzó la ex presidenta su breve discurso antes de invitar a las personas a subir al escenario. "Cada vez que a la Argentina le iba bien, a Mar Del plata le iba mejor. Y cuando a la Argentina le iba mal como país a Mar del Plata le iba peor. Pasó en los 90 y vuelve a pasar ahora. Por eso no es casual que estemos acá", dijo.

Además, aseguró que "la única instrucción de campaña es que salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente". "Les estamos pidiendo su voto" que "es el ejercicio más útil que tiene la democracia para expresar la voz de las grandes mayorías nacionales", dijo durante su exposición.

"Una esperanza. Yo estoy en esta campaña por una sola razón, para darles fuerza y esperanza y que estén todos unidos. Es lo único que me mueve de estar acá, transmitirles fuerza y esperanzas y que estén todos unidos", aseguró.

El discurso de la ex mandataria volvió a a mostrarse en línea con el nuevo estilo de comunicación que mostró en su presentación en el estadio de Arsenal de Sarandí el pasado 20 de junio. Con un tono intimista, se mostró junto a trabajadores y desocupados de distintos sectores que fueron subiendo al escenario, criticando la política económica de Cambiemos.

Cristina Kirchner, que fue la única oradora de los precandidatos, se mostró junto a su compañero de fórmula, Jorge Taiana, y los postulantes de la lista de diputados que encabezan Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza y Fernando Espinoza. También asistieron los aspirantes que ocuparon los primeros lugares de las nóminas seccionales, junto a los intendentes más cercanos a la exjefa de Estado.