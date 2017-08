Cristina mantuvo un encuentro con jubilados en Lomas de Zamora

La precandidata a senadora por el frente Unidad Ciudadana, la ex presidenta Cristina Fernández, visitó hoy un centro de jubilados en Lomas de Zamora, en donde compartió algunas de las principales problemáticas que afectan a los adultos mayores en esta coyuntura: "No se puede vivir con terror a las facturas de luz y de gas”, consideró la dirigente en diálogo con los abuelos.

Para la ex mandataria, desde el gobierno de Mauricio Macri "lo que están haciendo es tanto manotazo a la casa de los jubilados y esto impacta al consumo", al tiempo que consideró que "no se puede vivir con el terror de las facturas de luz y de gas", y lanzó: "Ya les cortaron el gas, a lo mejor le van a cortar la luz, lo que no le van a poder cortar es la esperanza".

"Lo que a mí me preocupa ahora es que frente a la caída de recaudación quieran manotear los recursos de los jubilados", aseguró. Ya en la previa del encuentro, había adelantado su preocupación en torno a la pretensión del gobierno de llevar adelante una reforma previsional, a la cual consideró en realidad como un “recorte jubilatorio”.