Cristina visitó un club en Merlo: "Se vive una tormenta perfecta"





A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la candidata a senadora nacional del frente Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, visitó esta tarde el club Independiente de Merlo, uno de los lugares donde el impacto de la crisis económica se siente con fuerza, y en donde el aumento de las tarifas genera una gran complicación, al igual que en el resto de las instituciones deportivas.

Allí, la ex presidenta habló ante cientos de presentes, y expresó su preocupación por la situación que les toca atravesar: “Es como la tormenta perfecta: por un lado las facturas que no les permiten a los clubes funcionar, y por otra parte no pueden aumentar un solo peso la cuota porque la gente no tiene plata ni siquiera para pagar la que tenía antes. Tampoco pueden decirle a los chicos no vengan, porque tu papá no tiene la plata para pagar, por eso es una tormenta perfecta”.

En tanto, la ex mandataria fue optimista y se mostró conforme con la actitud de la gente, a pesar de las dificultades: “Vengo de Almirante Brown, de Quilmes en un merendero, de dramas por todas partes, y verlos a ustedes también, pese a las dificultades, de pie, aguantando la tormenta perfecta, me da la fuerte esperanza de que vamos a salir”, consideró.

. [AHORA] Rumbo al Club Independiente de Merlo, en un ratito estamos. pic.twitter.com/iA2qiH6iXF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 8 de agosto de 2017