Cruce en el Congreso por las casas chinas

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, debió explicar ante el Senado el plan del Gobierno nacional para comprar un millón de viviendas prefabricadas al país asiático

Durante su informe de gestión ante el Senado de la Nación, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, debió responder ayer al cuestionamiento del legislador Jaime Linares por la importación de casas prefabricadas desde China que proyecta el gobierno de Mauricio Macri.

“En la ingeniería siempre se calcula que la construcción de cada vivienda exige la mano de obra de tres personas. Si las importan, se generaría un impacto negativo”, señaló el senador Progresista en su exposición.

Peña, que ya había contestado por escrito las preguntas de los legisladores, amplió su argumentación asegurando que la cifra planteada por Linares de un millón de casas es “muy inferior”.

“Si no me equivoco, son 2.000 soluciones habitacionales, que se enmarcan en un plan de viviendas muy ambicioso y que no afectan en absoluto lo que se hace a nivel nacional”, sostuvo, mientras agregó que “mucho de esto se va a hacer en la Argentina”.

Según Peña, “en cada convenio internacional que hacemos de este tipo, en particular con China, se pide también la incorporación de lo que es fabricación nacional y fortalecimiento local”.

“En ese sentido, estamos analizando la posibilidad del avance del ferrocarril de cargas San Martín, por ejemplo, y en la conversación se está incorporando una gran parte de fabricación de componentes nacionales”, añadió el jefe de ministros.

Cabe recordar que, tal como anticipó diario Hoy, por el plan de adquisición de mil viviendas prefabricadas al país asiático, desde el Sitraivba (Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires) presentarán ante la Justicia una denuncia contra el jefe de Estado por “traición a la Patria”, argumentando que esta importación va en “contra de la dignidad de la Nación”.

Organizaciones sociales: “Nos ofrecemos para construir esas viviendas”

El jefe de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, se refirió ayer a las versiones de que el Gobierno importaría casas prefabricadas de China, y ofreció “construir esas viviendas con mano de obra desocupada a través de cooperativas”.

“Tenemos dignidad, nos ofrecemos para construir estas 14.000 viviendas que ya quiere comprar este Gobierno en este mes”, sostuvo.

En un comunicado, el dirigente social consideró que esta eventual decisión del Gobierno nacional “esconde el profundo desconocimiento que tienen sobre la calidad de la mano de obra de los trabajadores argentinos”. “Es ridículo que un gobierno que ganó las elecciones con la promesa de generar más trabajo tenga en su agenda una política de estas características, que va en desmedro de los trabajadores argentinos”, agregó.