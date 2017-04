“Cualquier ciudadano, con todos los delitos que cometió Cristina, ya estaría preso”

La diputada nacional y líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, apuntó ayer a la expresidenta Cristina Kirchner señalando que “cualquier ciudadano común, con todos los delitos que ella cometió, ya estaría preso, y por lo tanto creo que es un destino inexorable. Más temprano que tarde eso va a tener que ocurrir”. A su vez, aseguró que “los delitos están, son muchos y comprobables. Cuando se haga el concurso de todos los hechos en las causas que tiene, la pena va a terminar siendo alta”.

En este sentido, la legisladora indicó que “se ha instalado una estrategia del miedo a partir de una polarización, utilizada por conveniencia por el Gobierno, que consiste en decidir pelearse con Cristina e ignorar al resto”, lo que le daría al oficialismo buenos resultados electorales. Stolbizer destacó que “el juez Bonadio dijo” que la expresidenta “era la jefa” de una “asociación criminal”.

Pero la diputada también disparó contra el equipo de Mauricio Macri al señalar que “hay responsabilidad del Gobierno: muchos protestan porque el oficialismo no ha creado un ámbito político e institucional permanente, como un consejo económico y social, donde se discuta el futuro de la Argentina y hacia dónde vamos, no solamente los salarios que van a la paritaria”.

“El paro pasa y la solución no llega, porque lo que el Gobierno analiza es si había diez o cien en la protesta”, afirmó Stolbizer, enfatizando que en realidad no se está analizando la situación de la gente. “Me parece que ahí también hay error en las convocatorias, donde se plantea ver si llevamos cien o ciento cincuenta, y esas cosas no modifican nada”, concluyó.