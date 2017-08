¿Cuánto necesitan las fuerzas políticas para superar las PASO de agosto?

Las alianzas que no superen el piso establecido de porcentajes de votos no podrán presentarse para competir en las elecciones generales de octubre. Una suerte que no correrán algunos partidos

El próximo domingo 13 de agosto tendrán lugar las elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO), en donde se dirimen las internas de cada espacio político, mientras que en octubre serán los comicios generales. Sin embargo, para llegar a esa última instancia, hay que tener un mínimo de votos establecido por ley.

Los partidos o alianzas que compitan en las PASO deberán sumar el "1,5 por ciento de los votos" válidos en el distrito (*) para poder participar de las elecciones generales de octubre con sus "candidatos". Para eso, se considerará la sumatoria de todas las listas internas de las agrupaciones políticas, en caso de haber presentado más de una alternativa electoral.

Según establece la ley electoral vigente, "solo podrán participar en las elecciones generales" las agrupaciones políticas que "hayan obtenido como mínimo un total de votos - considerando los de todas sus listas internas - igual o superior al uno y medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría".

Las fuerzas que superen dicho umbral quedarán habilitadas para participar de la contienda electoral de octubre, donde competirán con una única lista para los cargos de 24 senadores y 127 diputados nacionales.

(*) Suponiendo que en La Plata emitan su sufragio unas 380.000 personas, las fuerzas políticas que podrán competir en octubre serán aquellas que consigan al menos 5.700 votos (1,5% de ese total de votos válidos).