"Da vergüenza ajena el diálogo entre Cristina y Parrilli"

La legisladora porteña Graciela Ocaña afirmó hoy que da "vergüenza ajena" el diálogo difundido entre la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, aunque advirtió que esa conversación muestra a una ex mandataria "auténtica", cuya forma de gobernar era a través de "carpetazos".

"Uno siente vergüenza ajena y, por otro lado, queda claro una forma de gobernar de carpetazos, de armar causas judiciales", aseveró la legisladora, en tanto reclamó avanzar en una "discusión" acerca del rol y el funcionamiento de los "servicios de inteligencia en la Argentina" Ocaña calificó de "penoso" el diálogo captado por una escucha telefónica, que data de julio del año pasado, en el que se oye a la ex mandataria lanzarle un término soez a Parrilli y hablar del "armado de carpetazos" contra el ex titular de la ex SIDE Antonio "Jaime" Stiuso.

La ex ministra de Salud de un periodo del gobierno kirchnerista consideró que ese intercambio "es penoso, uno siente un poco de vergüenza por los insultos y demás, pero creo que es una Cristina auténtica".

"Uno lo pasó también: recuerdo que 2009, en la famosa causa por 'la mafia de los medicamentos' también aparecían algunos funcionarios hablando para que no saliera a la luz este tema", añadió la legisladora, denunciante en ese expediente de corrupción.