El presidente no viajará

Davos: con un panorama incierto Macri manda a cuatro ministros para buscar inversiones

Nicolás Dujovne, Francisco Cabrera, Esteban Bullrich y Susana Malcorra se entrevistarán con empresarios y funcionarios de todo el mundo.

Mauricio Macri, esta vez, no viajará al Foro Económico Mundial de Davos. Por ello, cuatro de sus ministros tendrán la misión de ir en busca de inversiones para el país. Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra; de Educación, Esteban Bullrich, y de Producción, Francisco Cabrera, junto a otros funcionarios de alta jerarquía, serán los encargados de despejar dudas de empresarios y especialistas.

Más de 400 oradores participarán en 130 paneles del 47° Foro Económico Mundial de Davos, en los Grisones, el más oriental, el más extenso y el menos poblado de los 26 cantones de Suiza, en una edición en la que se analizarán los liderazgos necesarios para afrontar los desafíos globales.

El panorama en Davos, este año, es mucho más incierto que cuando viajó Macri hace doce meses. El Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos generan dudas en todo el mundo, y eso se puede traducir en menos inversiones.

La cita de Davos 2017 reunirá a CEOs de cinco continentes y de las más variadas industrias, reyes, presidentes, banqueros, magnates de los medios, aseguradores, académicos (incluidos varios premios Nobel), consultores, primeros ministros, miembros de ONGs y un puñado de artistas (como Matt Damon, Shakira y Forrest Whitaker).

Todos ellos y dos millares y medio de participantes de casi 100 países intercambiarán ideas en más de 300 sesiones del martes al sábado próximos, bajo el lema "liderazgo responsable y receptivo". También expondrán periodistas y editores principales del Financial Times, The Economist, The New York Times, la BBC, The Wall Street Journal, France 24, Euronews, Thomson Reuters, CNN, Time, Bloomberg y Foreign Affairs, entre otros. Entre los economistas están inscriptos Joseph Stiglitz, Kenneth Rogoff, Ricardo Hausmann y Lawrence Summers, entre otros.

Dujovne mantendrá encuentros con los ministros de Economía de Perú, Brasil, Francia y Alemania. También se entrevistará con representantes de grande bancos internacionales, como el JP Morgan; con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno; con el secretario General de la OCDE, Ángel Gurría; con la reina Máxima de Holanda y con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

El ministro de Producción hará lo propio con representantes de Dow, Nissan, Total y Petrobras. Estas empresas ya habían anunciado inversiones en nuestro país.

Malcorra, con Dujovne y Bullrich, también tendrán a cargo un panel sobre la Argentina, para el cual ya hay 70 empresas anotadas. Por último, Sturzenegger se reunirá con ejecutivos de compañías de tarjetas de crédito, medios de pago y operadores del sector fintech con el objetivo de desarrollar el sistema financiero y modernizar los medios de pago en Argentina.