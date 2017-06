Déficit fiscal, devaluación y debilidad del balance cambiario

Un informe de una consultora privada advirtió que el alto déficit fiscal y las expectativas de devaluación podrían llegar a interrumpir la entrada de capitales extranjeros y llevar a la Argentina a una crisis social y económica con“consecuencias impredecibles”. Mayo fue uno de los meses donde el balance cambiario mostró una agudización de tendencias negativas: la fuga de divisas se mantuvo en sus picos máximos históricos; la remisión de utilidades duplicó la inversión extranjera; y los ingresos para especular se aceleraron hasta $ 878 millones.

Desde el 10 de diciembre de 2015, y de acuerdo a los datos del Banco Central (BCRA), dirigido por Federico Sturzenegger, el saldo de cuenta corriente acumula un déficit que supera los US$ 21.200 millones. “Las dudas sobre la solvencia fiscal o cambios repentinos en las expectativas de devaluación pueden interrumpir el influjo de capitales y llevarnos a un episodio de consecuencias impredecibles, -aunque ya hemos vivido varias de estas crisis- pero muy probablemente indeseadas”, señaló el escrito. Por su parte, también detalló que los riesgos son claros ya que “la integración al mundo funciona hacia los dos lados y lo que hoy entra, mañana puede salir”, dijo al referirse a una probable fuga de capitales.

Asimismo el informe explicitó una continuidad en la tendencia negativa, que ya viene desde hace años, en las operaciones de comercio exterior y en el déficit acumulado. Además detalló que nuestro país pagó, en concepto de intereses por la deuda externa, más de US$ 16.370 millones y que, como desde el levantamiento del cepo cambiario no hay restricciones al envío de utilidades y dividendos, las empresas extranjeras que residen en la Argentina enviaron casi US$ 4.000 millones a sus casas matrices.

“Dado que el Gobierno no tiene intención de cortar con el endeudamiento en lo inmediato, para financiar el gradualismo fiscal, y que además se apuesta a la inversión extranjera como motor de crecimiento, el saldo negativo por intereses y dividendos debería incrementarse con el tiempo”, concluyó en su informe la consultora.