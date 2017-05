“Dejaron de lado las ideas y han terminado discutiendo a las personas”

Tras quince años ejerciendo como economista, Matías Tombolini dialogó con este medio acerca de los relatos que suelen instalar los gobiernos. Las definiciones del especialista sobre el kirchnerismo y el macrismo

El economista Matías Tombolini reflexionó sobre “la guerra de relatos” que persiste en la sociedad argentina. “La idea central detrás del concepto de que hay una guerra de relatos es que tanto el oficialismo actual como el anterior dejaron de lado el debate de las ideas y han terminado discutiendo a las personas. La Argentina transita un momento en el cual los datos quedan bastante lejos de lo que se discute”, explicó.

“Lo cierto es que nos prometieron un 25% de inflación y crecimiento, y el resultado es un 40% de inflación y una caída del 2,3% del PBI. Cuando querés ir a discutir eso, en vez de debatir, te dicen que sos kirchnerista. El kirchnerismo durante doce años utilizó un relato, que no está mal necesariamente, pero el problema es cuando este no se conjuga con los datos”, expresó el también profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

En este sentido, Tombolini señaló que el actual ministro de Economía dice que en el país no hay brotes verdes sino que son bosques verdes, pero esto “no parece coincidir por lo menos con los datos de la actividad económica que se encuentran disponibles”.

A causa de los relatos “terminamos cayendo en una guerra en la que lo único que está ausente hasta ahora son las ideas, lo que sobra son los epítetos y la descalificación”, tal como explica en su libro denominado Economatrix.

“Creo que el modelo económico actual, si bien todavía falta tiempo para poder evaluarlo en términos concretos, tiene una política monetaria sobreactuada. La Argentina no debe abandonar la apertura hacia el mundo porque los intereses del conjunto se pueden defender tranquilamente, aún con un nivel de apertura mayor que el que inició el Gobierno actual”, definió el economista sobre el macrismo.

“El gobierno anterior en la primera parte cuidaba el superávit fiscal y comercial y sostenía un tipo de cambio razonable, pero luego empezaron a mentir con las estadísticas y eligieron el camino del populismo en lugar del desarrollo”, señalo sobre el kirchnerismo, aunque destacó que tuvo políticas “que tienen que ver con la cobertura provisional y la ampliación de los derechos que, en términos económicos, no existe en ninguna parte de la región y que de hecho no hay en algunas partes del mundo”.

Actualidad y proyección

“La Argentina es un país que, hoy por hoy, exhibe problemas en lo que tiene que ver con el fomento de la producción. Es un país en el que de golpe se invertía en Lebacs a principio de año, y hoy tenés un rendimiento en dólares de hasta un 11%, lo que parece ir en contra de la posibilidad de fomentar la inversión”, explicó Tombolini. Para el especialista, el Gobierno pareciera enfocarse en combatir la inflación pero, aunque parezca una política positiva, “el costo que está pagando la Argentina es elevado”.

“¿Cuándo vamos a poder empezar a conversar con el presente sin pelearnos con el pasado? Sin comprar las novelas que nos vendieron y mirando realmente cómo fue el desempeño de las variables económicas en términos de crecimiento, de inflación y de lo que tiene que ver por ejemplo con los rendimientos de las inversiones”, cuestionó el economista.

Respecto del futuro del país en términos económicos, Tombolini aseguró que “el Gobierno se enfocó fundamentalmente en desinflacionar la economía, y en ese marco elige que la recuperación de la producción y el empleo sean más lentas”.

Para el especialista, aunque la economía crecerá a fin de año, “el PBI por habitante será igual que cuando Macri asumió, es decir, recuperará lo perdido el año pasado. Quedará la última parte de su gobierno para ver si la Argentina finalmente alcanza un crecimiento que hasta acá no muestra”.

Candidato a defensor del Pueblo

El economista Matías Tombolini es, además, candidato a defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009 y para el que hay algunos nombres, siendo el suyo uno de los de más peso. “La iniciativa del senador Perotti por la provincia de Santa Fe me resultó una propuesta sumamente atractiva porque creo que es saldar una deuda de la democracia, y por otro lado me parece que es la mejor manera de ponerle voz a quienes no la tienen”, comentó.

“Cuando viajan en tren como ganado, cuando el aumento de tarifas se lleva a cabo sin los procedimientos correctos, cuando las provincias tienen conflictos con la Nación y sus ciudadanos no tienen la posibilidad de ser representados de manera coherente: hay una voz allí que está ausente”, expresó.

“En materia de derechos humanos es exactamente lo mismo, en materia ambiental también. Nadie te defiende respecto a los intereses dañinos que te cobran los bancos. Nadie te defiende respecto de la deficiencia de la prestación de servicios, los cuales, aunque hoy pagamos precios más razonables, siguen siendo malísimos”, detalló el profesor de la UBA sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la nominación.

El especialista en Economía ha recibido un fuerte apoyo popular para que ocupe el rol vacante en la Defensoría. Un seguidor de redes sociales creó una iniciativa para juntar firmas en change.org, dirigida a la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo. Tombolini dice tener experiencia suficiente para ocuparse de los problemas de los argentinos, porque los ha escuchado “recorriendo el país, donde un montón de gente se me acerca. En el caso de la Argentina actual, muchos no llegan a fin de mes”.

“Percibir la realidad desde un lugar no contaminado por los relatos imperantes del oficialismo o de la oposición determina condiciones personales que me parece que son importantes para llevar adelante este desafío”, señaló.