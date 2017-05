Delgado le puso plazo a Odebrecht para que actúe como “arrepentido” en la Argentina

El fiscal realizó un ofrecimiento a la empresa para que pueda aportar datos sobre operaciones efectuadas en el país. La firma brasileña tendrá cinco días para responder a la propuesta del funcionario judicial

El fiscal federal Federico Delgado ofreció a los apoderados de la firma brasileña Odebrecht un acuerdo judicial para ampararse en la figura del “arrepentido” a cambio de datos para avanzar en la investigación por pago de sobreprecios, sobornos y otras irregularidades en la construcción de una planta potabilizadora de AYSA en la zona del Paraná de las Palmas, adjudicada a esa empresa.

En un comunicado de cinco líneas, Delgado notificó a la empresa que podrá “realizar un ofrecimiento en el plazo de cinco días” ante su fiscalía. Así respondió al Gobierno, que llamó a directivos de esa compañía para reunirse hoy frente al retraso de los fiscales.

La misiva fue dirigida a los “apoderados” de la empresa brasileña implicada en el escándalo de pago de multimillonarios sobornos para adjudicarse obra pública en varios países y entre ellos se sospecha que se encuentra la Argentina.

Asimismo, la fiscalía “invitó” a la firma a realizar su oferta en “los términos del artículo 8, concordante a la Ley 27.304”, que regula la figura del “arrepentido” en el país.

Hace 12 días, luego de que el operador de la constructora brasileña, Leonardo Meirelles, volviera a implicar al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el pago de millonarias coimas, los abogados de Odebrecht Argentina ofrecieron colaboración a la Justicia para revelar la “identidad” de políticos e intermediarios a quienes les habría pagado coimas, entre 2007 y 2014.

En esa ocasión reclamaron la firma de un convenio con la Justicia argentina, mediante el cual pudieran declarar los 78 “arrepentidos” que están colaborando con la Justicia brasileña y de otros países.

Esa propuesta llegó a manos de los fiscales que tienen causas contra Odebrecht y de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Pero hasta ahora ninguno de ellos avanzó en la firma del convenio ni en conseguir la información que tiene la empresa brasileña sobre las coimas que pagó en la Argentina.

Fue el fiscal Delgado quien ayer aceleró los pasos, mediante la misiva enviada a los apoderados de la compañía brasileña, y, a principios de la semana que viene (a más tardar), se espera que se conozca la respuesta de la misma.

Contraofensiva: la estrategia del Gobierno para intentar despegarse de las coimas

El caso de Gustavo Arribas se convirtió en una verdadera “piedra en el zapato” para el Gobierno nacional. El jefe de los espías ocupa un cargo muy sensible dentro de las estructuras del Estado y tiene una relación muy cercana al Presidente Macri, que data de muchos años, a punto tal que Arribas es inquilino de un inmueble del mandatario nacional y que el mismo jefe de Estado había hecho una defensa pública del director de la AFI.

Cuando su caso había sido desestimado por la Justicia, las declaraciones de los arrepentidos del Lava Jato brasileño, Leonardo Meirelles y Alberto Youseff, volvieron a ponerlo en el centro de la escena en un caso que incluiría coimas por más de 850.000 dólares, unos 13.600.000 pesos.

Ante ese panorama, al iniciar la semana, luego de una reunión entre el Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, el Gobierno había citado para hoy a los directivos de Odebrecht, en la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, la empresa adelantó su jugada.

“Debido a la ausencia de resultados concretos o avances significativos en la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, se ha convocado a Odebrecht a aportar toda la información relativa a los hechos de corrupción ante la Oficina Anticorrupción”, anunció Garavano en las últimas horas del lunes.

En tanto, ayer, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, agregó que el organismo pretende que Odebrecht entregue toda la información, al máximo detalle, sobre los 35 millones de dólares que ellos reconocieron haber pagado en sobornos en la Argentina.

“Hacemos esta convocatoria ante la estrategia dilatoria de la empresa para no colaborar con la Justicia y el fracaso de la fiscalía. Nosotros no estamos para proteger a nadie”, dijo Alonso. Además aseguró que “en caso de que no aporten esa información, vamos a recomendar la aplicación de sanciones administrativas muy fuertes”.

Una maniobra llamativa

Ayer, un día antes de lo anunciado, la constructora brasileña Odebrecht presentó una propuesta de acuerdo al Gobierno para colaborar con la Justicia argentina en las investigaciones de los sobornos que pagó la empresa en el país.

Según un comunicado del ministro de Justicia, Germán Garavano, “los representantes legales de la empresa acercaron al Ministerio de Justicia una propuesta que deberá ser evaluada por el Estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación”.

“Vamos a revisar este acuerdo con los distintos organismos competentes, como la Oficina Anticorrupción (OA), para asegurar la legalidad y transparencia del proceso”, dijo Garavano. La reunión estaba prevista para el miércoles en la OA, pero la compañía brasileña decidió adelantarse.

Se aguarda ahora conocer si lo presentado por los letrados de la constructora responde al objetivo de recabar información que permita esclarecer el presunto pago de sobornos a funcionarios y empresarios locales relacionados a la adjudicación de obra pública.

