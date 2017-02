Denuncian al dueño de Edelap por precarización e incumplimientos

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata acusaron a Alejandro Macfarlane, dueño de Edea y de la empresa que brinda el suministro de energía en nuestra región, por la tercerización y el ajuste en la compañía. La firma mantiene de rehenes a los usuarios con un deficiente servicio que volvió a colapsar

Las distintas localidades que conforman el partido de General Pueyrredón se vieron afectadas el pasado domingo por fuertes ráfagas de viento y lluvia. A las inclemencias del tiempo y la necesidad de muchos habitantes de ser evacuados, se sumaron los trastornos que generaron los cortes de luz que hasta anoche se mantenían en esa región.

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata denunciaron la falta de inversión, el incumplimiento de las reglamentaciones indicadas por los organismos de control y la precarización de las condiciones de trabajo. La secretaria del gremio, Romina Quintas, en diálogo con este medio, afirmó que Alejandro Macfarlane, “realizó en Edelap una política tercerizadora y precarizadora, con polifuncionalidad de sus trabajadores, y ahora quiere aplicar lo mismo en Edea”.

En este sentido señaló que desde la organización sindical trabajan “en conjunto con los usuarios y las organizaciones sociales que se vieron perjudicados por estas políticas empresariales” para evitar que suceda lo que ocurrió en La Plata.

Quintas detalló un panorama con características similares a las que habitualmente los usuarios deben soportar en La Plata, Berisso y Ensenada. “Edea no invierte en mantenimiento ni prevención del servicio y después suceden cosas como las que están pasando en este momento, donde hay gente sin luz en Mar del Plata y la zona”, explicó.

Así como ocurrió ayer en City Bell, donde Edelap decidió cerrar uno de sus centros de atención dejando en la total indefensión a quienes todos los meses pagan altísimas tarifas, en Edea “existe un solo centro de atención para 500.000 usuarios, con nueve trabajadores”, señaló.

Incumplimiento de los controles y tercerización

La secretaria del gremio de Luz y Fuerza de Mar del Plata informó que “el Oceba, en una resolución de 2013, señaló que cualquier partido de más de 100.000 habitantes tiene que tener más de un centro de atención”. En este aspecto comentó que “ayer (por el domingo) había más de 4.000 reclamos y no había gente que pudiera atenderlos”.

Además, Quintas denunció que “hace tres años que la empresa decidió no ingresar más trabajadores a su planta permanente, tercerizando, contratando y subcontratando empresas que no están dentro del convenio de la actividad, no cumplen con la capacitación ni con las normas de seguridad e higiene”. “Es una política empresarial de achicar personal”, aseguró.

Otro síntoma que evidencia esta estrategia de vaciamiento es la decisión de la firma de realizar el retiro de camiones hidroelevadores del sector de guardia, siendo reemplazados por equipos que no soportan el peso de los transformadores desde las cámaras subterráneas, situación que fue denunciada por el gremio.

La luz, un servicio “de lujo”

“Las empresas se siguen enriqueciendo, y ahora se viene otro aumento de tarifas, así que la recaudación va a ser muy grande, y no se ve invertida en el mantenimiento del servicio eléctrico”, sostuvo la dirigente sindical, quien además cuestionó que se considere a la energía “como si fueran commodities y no como un bien social”. “Se plantea el hecho de tener luz como si fuera un servicio de lujo”, concluyó.

“El servicio que presta la empresa es paupérrimo”

El temporal de viento y agua que azotó a la región puso al servicio que presta Edelap en el ojo de la tormenta política. En diálogo con diario Hoy, el intendente de Ensenada, Mario Secco, señaló que la firma “no ha invertido un solo peso en la localidad, y después vemos cómo con cada tormenta se caen los postes de media tensión, los transformadores, los palos podridos, y así tenemos barrios sin luz”.

Para el alcalde ensenadense, “el servicio que presta Edelap en la región es paupérrimo. En la Audiencia Pública de Mar del Plata fui muy crítico de la labor que venía llevando adelante la empresa, porque desde el momento en que pisó la ciudad que no invirtieron un peso en tirado de red o transformadores”.

Según Secco, “Edelap ha sido un fracaso. Muchas veces fuimos a la Defensoría del Pueblo, hemos hecho los reclamos y las cartas documento, y nos hemos quejado en la Secretaría de Servicios Públicos. Eso pasa porque desde la empresa no han invertido”.

“Es lamentable la situación de caos que vivimos cada vez que hay una tormenta. Todos los barrios se quedan sin luz y estamos dos o tres días esperando que vuelva. No puede ser que todavía la ciudad tenga todavía a un 30% sin energía eléctrica”, resaltó el jefe comunal.

En ese sentido, agregó otra de las consecuencias que todavía sufre la vecina localidad: “Tenemos un hospital que por más de 30 horas estuvo sin luz, y solo pudo funcionar porque nosotros pusimos un generador de energía que lo abasteció”.