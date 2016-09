Denuncian al Mercado Regional por evasión

La UCR platense se presentó ante la AFIP y ARBA para que investiguen al organismo municipal por incumplimiento de las normas impositivas. Pagos en negro, descontrol y recaudación ilegal, en la mira. Críticas al rol jugado por Julio Garro

Tras las denuncias que el diario Hoy viene presentando sobre las crecientes irregularidades que se vienen cometiendo en el Mercado Regional de frutas y verduras de La Plata, miembros de la UCR local se presentaron ante las oficinas de la AFIP y de ARBA, para pedirle a los organismos públicos que investiguen los incumplimientos de las normas impositivas que se vienen accionando en el ente descentralizado platense.

En una conferencia de prensa efectuada en un bar del centro de la ciudad, la concejal Florencia Rollié, los excandidatos a intendentes Claudio Pérez Irigoyen y Sergio Panella, y los dirigentes Marcelo Viñes y Luis Menucci, destacaron las grandes diferencias que mantienen desde el espacio con el gobierno que viene llevando adelante Julio Garro con respecto a la conducción del Mercado Regional, y pidieron verificar toda otra actividad que pudiera significar perjuicio fiscal o violación de las normas impositivas en el organismo.

Rollié señaló que “existe un marco de discrecionalidad absoluta en el organismo en cuanto a la tarifa de carga y descarga, las multas, los permisos y nosotros creemos que esta situación no puede continuar así, por eso le pedimos la intervención a la AFIP y a ARBA para que verifiquen el correcto cumplimiento de la normativa impositiva en el Mercado”.

La edil radical indicó: “Estamos hablando de evasiones que no se facturan, no se está realizando la facturación en forma correcta, por lo tanto se está evadiendo. No está facturando ni el puestero ni el propio Mercado Regional que depende del Estado municipal”.

Los dirigentes de la UCR resaltaron que buscan saber cuál es el canon que se cobra a los productores por ingresar y descargar mercaderías y cuánto debe abonar cada vehículo para comprar frutas o verduras. Según Menucci, “el pago en negro y la recaudación ilegal supera el 70% al interior del mercado. Las operaciones son en negro, y lo que buscamos nosotros con nuestras denuncias presentadas hoy es, a través de un control por parte de la AFIP o de ARBA, averiguar cuánto hay de evasión y cuánto no”.

Desorganización al límite

El rol jugado por Julio Garro en lo que tiene que ver con el ente municipal, está presente en la presentación hecha por la UCR. Sostienen que el descontrol en el Ejecutivo platense ha servido para poner a cuestionados personajes en puestos de relevancia en el Mercado Regional, como es el caso de María José Scottini, una exfuncionaria con graves problemas en la Justicia.

Para Rollié, “Scottini tiene una causa penal por los taxis truchos. Ella estaría cumpliendo un tipo de función directiva en el mercado, pero no está en el Boletín Oficial, su nombramiento no es oficial. La pregunta que nos hacemos es: ¿Qué cargo ocupa Scottini en el mercado y qué funciones cumple?, pero eso no lo sabemos por el silencio, en muchos casos cómplice, de Garro”.

Por su parte, Pérez Irigoyen remarcó que “el que tiene que controlar la administración del mercado es el propio Ejecutivo y determinar las pautas de administración del mercado dentro de este régimen que es imposible de evitar. Con su accionar, Garro termina avalando una conducta que no es la correcta, y que va en contra de lo planteado a nivel nacional por Mauricio Macri y a nivel provincial por María Eugenia Vidal”.

“Hay cosas que no están funcionando, hay algo que está imperando que no permite regular y cumplir con la ley. El intendente tiene un problema de equipo, que no funciona, que está intermitente, que no coordina, que no atiende los problemas, que no interacciona, y está aplicando algunos métodos que nos llevan por el mal camino”, subrayó el exconcejal Marcelo Viñes.

Reproches al accionar del Ejecutivo local

La conferencia de prensa brindada por el radicalismo sirvió también para lanzar duros cuestionamientos al funcionamiento que viene teniendo el gobierno de Julio Garro en los nueve meses de gestión.

Para el exdiputado provincial Sergio Panella, “falta una administración que sea clara en la ciudad, que sea muy cristalina, cosa que por el momento no está pasando. Esto puede verse en el caso de la Salud o en el Fondo Educativo, donde se usa el dinero público en forma discrecional para unos pocos y no para solucionar los problemas que afectan a la mayoría de los platenses”.

En el caso de la Educación, Panella insistió que “hay un informe dado por un consejero escolar, José Luis Sanalitro, donde hay 73 establecimientos que se recorrieron que tienen severos problemas, o sea que no son 20 como dice Garro, sino que hay 73 colegios que se pueden mejorar con el dinero que ya ingresó a la Municipalidad”.

Otra de las críticas que focalizaron los dirigentes de la UCR es la “incomprensible continuidad de Daniel Piqué al frente de la Secretaría de Seguridad. El intendente, por el bien de su gobierno y de Cambiemos, debería pedirle la renuncia para acabar con esta mala vibra que hay hoy en la ciudad”, destacaron.

“El tema primero es político, no es judicial. Judicial es cuando termina siendo penalmente punible un tema político o un problema administrativo, él está invirtiendo el camino correcto, y eso es lo criticable”, destacaron en el centenario partido ante un tema que conmueve a la sociedad en su conjunto.