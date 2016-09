Denuncian que el Municipio dilata trámites de familias beneficiarias del Pro.Cre.Ar

La diputada provincial Valeria Amendolara denunció que desde la Municipalidad de La Plata retienen trámites administrativos para que 560 familias beneficiarias del Pro.Cre.Ar accedan al crédito para construir su vivienda.

Se trata de vecinos que han cumplido con los requisitos necesarios para obtener la financiación, pero tras el cambio de gestión hubo una modificación en la forma de la entrega del dinero y eliminaron la modalidad anterior.

"El intendente tiene frenadas en algunos casos las rezonificaciones y en otros no le han dado el curso administrativo y los vecinos no pudieron presentar los papeles en el Banco porque están frenados en el Municipio desde hace meses”, indicó la legisladora a la Red 92.

“Ellos no tienen respuesta del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante sobre el motivo de que estos trámites, que son burocráticos, no avanzan habiéndose votado por ordenanza. No hay ninguna justificación que lo amerite”, continuó.

Además, Amendolara aseguró que han realizado distintas presentaciones pidiendo una solución al conflicto: “Avanzamos con distintos pedidos de informes que no han sido respondidos por ninguna autoridad, hemos pedido audiencias al director del ANSES y consideramos que esto se resuelve con una decisión política de contener a todas aquellas familias damnificadas”.

Por último, adelantó que*pedirán “una audiencia al intendente para abordar este tema porque son muchas familias que necesitan una respuesta urgente”.