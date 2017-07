Denuncian vínculos de jefes policiales con la barra de Boca

Un exsubcomisario de la seccional 35 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires denunció un vínculo entre uniformados investigados por corrupción y la barrabrava de Boca Juniors.

Se trata del exsubcomisario Hernán Kovacevich, cuyo relato sirvió para la detención de los exjefes policiales designados por el macrismo, José Pedro Potocar y Guillermo Calviño, por el caso del pedido de coimas a comerciantes y “trapitos”. El exsubcomisario había sido procesado como miembro de una asociación ilícita, pero fue excarcelado por decisión de la Sala VII de la Cámara del Crimen.

En una ampliación de declaración indagatoria, Kovacevich dijo que sabía de las irregularidades que se cometían en la comisaría 35, pero que no hizo la denuncia por temor a represalias del extitular de esa seccional, el comisario Norberto Villarreal, todavía prófugo.

“Hacía alarde de que su cuñado estaba en la barra de Boca, no sé su nombre”, declaró Kovacevich ante el juez de instrucción Ricardo Farías y el fiscal José María Campagnoli, revelaron fuentes judiciales.

De esa manera, abrió una nueva línea de investigación en la causa, que hasta ahora no había aparecido: el supuesto vínculo entre comisarios de la Policía de la Ciudad y grupos violentos de hinchadas de fútbol.

“El comisario Villarreal me iba cerrando las puertas, dado que al haber discutido por las irregularidades que él cometía no me quería dejar ir”, explicó en su momento el exsubcomisario.

Kovacevich declaró en la causa que, cuando Villarreal se hizo cargo de la seccional, le indicó que “había que armar algo con los trapitos (cuidacoches callejeros ilegales) para cobrarles en los partidos, ya que había sido puesto en la jefatura de esa comisaría por el comisario mayor Potocar y la comisario inspector Susana Aveni”, también detenida.

El exsubcomisario padeció una intimidación en su casa, cuando un auto oscuro y sin identificación circuló reiteradamente por la puerta y, al salir, encontró un crespón negro colgado del picaporte.