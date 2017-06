Desaprueban rendición de cuentas en Berisso











En una sesión caliente con 13 votos en contra y 6 a favor, el Concejo Deliberante berissense rechazó el ejercicio económico del primer año de gestión de Jorge Nedela.

El bloque del Frente Renovador y el unibloque del Frente Amplio Progresista se sumaron a los cinco ediles del Frente Peronista Berissense y los dos del PJ-Frente para la Victoria para desaprobar la rendición de cuentas 2016, que ya había salido con un revés de la comisión de Hacienda.

La presidenta del bloque oficialista, Ana Stolar, le dijo a este medio que “la desaprobación fue política”.

“No han sabido apreciar nada de lo que se está haciendo. Para ellos todo fue negativo. Fue un balance de estudio técnico contable predispuesto políticamente a buscar la contra a la gestión”, evaluó.

En ese sentido, ante los cuestionamientos de subejecución presupuestaria y aumento del déficit, la presidenta del cuerpo, Dominga Ana Lara, recordó durante la sesión que “cuando llegamos los cooperativistas no tenían palas ni rastrillos mientras la comunidad los trataba de vagos por no trabajar. No contaban siquiera con un anafe para calentarse el agua del desayuno, y sí, para nosotros fue prioridad comprarles esas herramientas e indumentaria adecuada”.

“En el corralón no existía una máquina que funcionara. Compramos nuevas y arreglamos las restantes, en el hospital la gente se moría porque no había médicos o una ambulancia y hoy está de pie una obra de $50 millones. Evidentemente tenemos prioridades diferentes a las de la gestión anterior”, agregó.