Desde el oficialismo critican a la AFI y piden cambios

En declaraciones realizadas en el día de ayer, el diputado nacional por la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, Fernando Sánchez, reclamó “más cambios” en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), demandó el “control parlamentario” sobre los servicios secretos nacionales y aseguró que hay “aspectos del poder” que rechazan las modificaciones en el organismo.

“El sistema de Inteligencia nacional tiene que sufrir muchos más cambios que los que tuvo hasta ahora”, sostuvo.

“Hasta acá, se han violado principios elementales como son la intimidad de las personas, el respeto por el adversario político y el libre ejercicio del periodismo. Se han pagado campañas políticas con gastos reservados, se han encubierto delitos, como los de los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA”, determinó el diputado, haciendo referencia al accionar de la Agencia de Inteligencia argentina. En este sentido, Sánchez considero que se debe ampliar “muchísimo más el proceso de reconversión del sistema de Inteligencia, al servicio de una nación democrática”, y pidió que la Bicameral de Inteligencia efectúe un “eficaz control parlamentario” sobre la AFI.

Caso Arribas: que defina la Justicia

Ante la posibilidad de que el jefe de los espías, Gustavo Arribas, sea desplazado de su cargo de manera preventiva, el legislador remarcó que “la denuncia acaba de ser ratificada y Arribas viene de hacer su descargo. El fiscal acaba de decidir imputarlo”. Sin embargo, aclaró que a él no le interesa que lo aparten de su cargo, “sino que se activen todos los mecanismos institucionales para que el funcionario sospechado vaya y aclare su situación en la Justicia”, afirmó.

Sánchez sostuvo que no le molestó que Mauricio Macri defendiera públicamente al jefe de los espías, quien fue denunciado por Elisa Carrió. “El Presidente lo conoce a Arribas y tiene todo el derecho de defenderlo. Yo no lo puedo respaldar porque no lo conozco”, concluyó el diputado.