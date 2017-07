Desde la UIA desmienten al Gobierno y aseguran que la economía no se recupera

Uno de los dirigentes industriales de más peso en la entidad minimizó los datos positivos del Indec. El empresario afirmó que el Banco Central tiene políticas “equivocadas” para combatir la inflación

El vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, expresó ayer que “la economía está lejos de tener la recuperación que necesita”, por lo que aseguró que “empezar a hablar de brotes verdes es cuanto menos un disparate”. En este sentido, el empresario afirmo que “por eso la gente no lo percibe” al aparente crecimiento que las estadísticas Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), porque “la realidad” es que no hay mejoría.

De este modo, Urtubey reacciona después de conocerse el martes los datos del Indec, según los cuales la actividad económica creció un 3,3% en mayo pasado en forma interanual, la mayor variación positiva en 18 meses. “Tenemos que ver desde dónde venimos. En términos industriales, el año pasado bajamos seis puntos. En los primeros cinco meses de 2017, venimos cayendo dos puntos. El año pasado fue el peor de los últimos diez y este año llevamos dos puntos abajo”, explicó en este sentido el dirigente.

“Puede ser que algunos sectores estén empezando a mejorar y me parece bien, pero acá el problema de fondo es que se derrumbó el mercado interno, que le pusieron un freno de mano a la economía y todavía vemos que las políticas del Banco Central siguen combatiendo la inflación equivocadamente”, criticó Urtubey en un claro llamado de atención a Federico Sturzenegger, el presidente de la entidad que dirige las políticas monetarias del país.

“Se necesita la oxigenación de la economía”

Para el vocal de la UIA, la situación no es fácil porque “la industria todavía no está generando puestos de trabajo, ya que venimos de años muy complicados, sobre todo el que pasó. Mantener la fuente de trabajo se hace complicado y lo que se necesita es la oxigenación de la economía, que el mercado interno empiece a vigorizarse”. Esta no es la primera vez que Urtubey se pronunció en este sentido, en otra oportunidad ya había pedido “cuidar el trabajo argentino y generar nuevos puestos. Volcar a la formalidad a todo aquel que hoy esté en la informalidad”.

Esta es la segunda vez en lo que va del mes que la entidad que agrupa a los industriales argentinos se expresa con preocupación respecto de la situación económica actual. El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, advirtió días atrás que en el sector fabril “no hay generación de empleo” y que “hay sectores que repuntaron, pero otros siguen luchando”.

Además, Acevedo explicó que muchas firmas se van a resentir por la apertura indiscriminada de las importaciones y que “cuando una empresa cierra, cuesta mucho más abrirla” e instó a “cuidar” a esa compañía.

Después de más de cien despidos, Carboclor anunció 24 suspensiones

La compañía petroquímica Carboclor, propiedad de la petrolera estatal uruguaya Ancap, ya despidió a 128 empleados, quienes mantienen bloqueada la planta exigiendo la reincorporación. Ahora, la empresa advirtió que, debido a que la medida de fuerza de los trabajadores impide continuar con la actividad productiva, debió suspender a otros 24 trabajadores de la fábrica ubicada en la ciudad bonaerense de Campana.

“Como fue informado el 12 de julio último, la empresa continúa sufriendo un bloqueo ilegal pese a las denuncias efectuadas ante las autoridades”, sostuvo el director de Carboclor, Ignacio Sammartino, explicando que “el bloqueo impide el ingreso de parte del personal de la empresa, así como de los bienes necesarios para desarrollar la actividad productiva”.

Con esa justificación, la compañía decidió interrumpir hasta nuevo aviso las labores de varios trabajadores. “Al continuar la situación de fuerza mayor que impide el desarrollo normal de las actividades en la planta, la empresa se vio obligada a suspender a 24 empleados a partir del día de la fecha y hasta el 1° de agosto inclusive, con la expectativa de que la situación que origina la suspensión se haya normalizado para ese entonces”, argumentó Sammartino.

El director de Carboclor aseguró además que la firma “pagó a los trabajadores la suma total de $72.986.883 en concepto de indemnización de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Pepsico

Por otro lado, trabajadores despedidos de Pepsico, acompañados por otros gremios y dirigentes políticos, bloquearon ayer por la mañana el tránsito de manera total frente al Obelisco para exigir la reapertura de la fábrica de Vicente López y su posterior reincorporación. Luego marcharon al Congreso.

En este marco, la Policía impidió que los manifestantes arribaran a las puertas del parlamento, donde pretendían ingresar para presentar un proyecto de ley con el fin de expropiar la planta y recuperar sus empleos.

En un tenso forcejeo, los trabajadores fueron reprimidos en el cruce de las avenidas Rivadavia y Callao por los agentes de seguridad, algunos de los cuales arrojaron gas pimienta.

Finalmente, la Policía permitió avanzar a los manifestantes hasta el Congreso, donde fueron recibidos con aplausos por algunos empleados. Cabe recordar que los hombres y mujeres expulsados de la multinacional alimenticia instalaron días atrás una carpa frente al Parlamento para reclamar por su reincorporación a la empresa y apoyar otras causas de lucha obrera.