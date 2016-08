Desestimaron una denuncia del abogado de Cristina Kirchner contra Stolbizer por extorsión

El fiscal federal Franco Picardi desestimó por "inexistencia de delito" la denuncia que presentó contra la diputada Margarita Stolbizer, el juez Claudio Bonadio y el CEO de Clarín Héctor Magnetto el abogado Gregorio Dalbón, quien representa en varios juicios civiles a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

El 8 de agosto pasado Dalbón había denunciado a Stolbizer, Bonadio y Magnetto por extorsión, extorsión con amenaza contra el honor, asociación ilícita, intimidación pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. Lo había hecho a partir de un par de tuits que había publicado la diputada nacional por la Coalición Cívica e integrante de Cambiemos Elisa Carrió.

El fiscal Picardi analizó la denuncia de Dalbón y consideró que no constituye delito y por eso la desestimó. Para fundamentar su decisión en cuanto a la condiciones que una denuncia debe poseer para que sea impulsada y a partir de ello iniciar una investigación por un delito penal, el fiscal citó jurisprudencia y a diferentes autores.

Dalbón, en su denuncia, citada en el escrito de Picardi, había dicho que "Como es de público conocimiento represento a las mandataria Cristina Fernández de Kirchner en asuntos que corresponde a otros fueros, en concreto al fuero civil. En razón de mi labor como letrado de la ex mandataria se realizaron dos mediaciones con el fin de interponer formal demanda contra la diputada nacional Margarita Stolbizer y el periodista Eduardo Feinmann. Ambas V.S. (se dirige al juez), han finalizado sin acuerdo y serán sus pares civiles los que decidan en derecho la razón esgrimida en cada demanda de difamación que se interponga. A raíz de dicha explicación y casualmente la noche anterior a la mediación con la Diputada Stolbizer en la cuenta de la red social Twitter de Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) …escribe los siguientes mensajes a la red social: "Es bueno que Stolbizer esté denunciando hoy con la ayuda de Clarín y Bonadio. 22.01 del 7 de agosto de 2016. Cuatro minutos luego de esa aseveración escribe: "Este país necesita justicia y no venganza" 22.05 del 7 de agosto de 2016".

El abogado de la ex presidente había señalado que "…motiva mi denuncia no dejar pasar algo tan despreciable como que un par suyo, Claudio Bonadio, se preste a ayudar, colaborar y/o entregar información calificada, secreta o el chisme que se le pueda ocurrir a una legisladora para que con la ayuda del medio más poderoso del país denuncien a una ex presidenta. Esto V.S lo dice otra legisladora (ELISA CARRIÓ) ni siquiera vengo a contarlo personalmente, ESTÁ ESCRITO". Y agregó "Es por ello que se debe investigar la razón de los dichos de carió para entender que en la Argentina no se puede manipular un juez desde un diario y ellos manipular a una legisladora para que esta cumpla como una marioneta los requerimientos solicitado, siempre orientados a deshonrar a la familia de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Ya basta Sr. Juez Con el derecho y la ley todo: Con la persecución, amenazas, grupos de tareas para armar causas BASTA. No me enseñaron a engañar para llegar a un resultado. Al resultado Justicia se llega con un debido proceso, con las garantías constitucionales de defensa en juicio. No con un combo: JUEZ, DIPUTADA, DIARIO. Seamos serios, porque la inseguridad jurídica que sale de Comodoro Py en casos como el traído a estudio de V.S roza la ilegalidad y humildemente constituye delito".

El fiscal consideró que no hay delito. Ahora decide el juez.

Este país necesita justicia no venganza. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 8 de agosto de 2016