Desinteligencias entre Aguad y Peña por el acuerdo con el Correo

Tanto Peña como Aguad intentaron desentenderse del asunto del Correo. El primero en cargar las culpas sobre el otro fue Aguad, quien en declaraciones a medios radiales dijo que le avisó al jefe de Gabinete que el tema estaba en su agenda.

"Al jefe de Gabinete se lo anuncié, pero no intervino. Le dije 'tengo esto y quiero cobrar' y el me dijo 'dale para adelante'. El jefe de Gabinete me dio la venia para seguir para adelante", explicó.

En tanto, Peña dio una versión distinta de los hechos en otra entrevista radial. "(Aguad) nos ha mencionado al pasar que había que resolver este tema; con tranquilidad, nunca entramos en detalle ni en discusión porque le dijimos que se haga lo que corresponde, lo que tenga que ver con la ley", afirmó.