Detectan irregularidades previsionales de Esur y van a la Justicia

La empresa presenta serias inconsistencias en el pago de aportes de seguro, contribuciones patronales y obra social. Sospechan de operaciones millonarias de evasión y delitos penales tributarios

Una vez más, la empresa de recolección de residuos Esur quedó en el ojo de la tormenta. El diario Hoy pudo comprobar que la compañía estaría incumpliendo de manera sistemática con los pagos correspondientes a los aportes previsionales, de obra social y obligaciones patronales. Así consta en los registros oficiales. Estas maniobras podrían constituir graves delitos penales tributarios, como así también una enorme estafa al fisco.

La empresa no pagó los aportes de seguridad oficial durante los meses de marzo y abril de 2016, como así tampoco los correspondientes a enero de 2017. En tanto, en igual mes del año pasado, solo realizó un pago parcial. Eso no es todo: desde febrero de 2016 hasta enero de 2017 no abonó ni una sola cuota de los aportes de obra social, poniendo en serio riesgo a sus propios trabajadores que, como se sabe, realizan tareas insalubres y de alta peligrosidad. La situación irregular se extiende a las contribuciones patronales ya que, en el último año, la compañía solo hizo pagos parciales.

A este cúmulo de incumplimientos se suman los padecimientos de los más de 400 cooperativistas que, de forma directa, desempeñan tareas para Esur, cobrando haberes que representan apenas un tercio de los sueldos establecidos por convenio, sin aportes a seguridad social y sin contar con los más elementales elementos de seguridad e higiene. Lejos de atender esta situación, la empresa decidió despedir a 70 empleados que reclamaban mejores condiciones laborales. Los mismos recurrieron al Ministerio de Trabajo y presentaron una catarata de reclamos judiciales.

En diálogo con este medio, el abogado Ricardo Bradley, que representa a los cooperativistas echados, anunció que en las próximas horas presentará la información sobre las supuestas irregularidades impositivas en los tribunales platenses, para ampliar una denuncia penal que ya tramita contra la empresa Esur.

Cabe remarcar que la compañía que tiene a cargo la recolección de residuos es una unión transitoria de empresas que esconde a la firma Nueve de Julio. Se trata de una sociedad que se quedó con el contrato hace 35 años, durante la dictadura militar, en momentos en que Abel Román era el intendente de facto.

Luego de polémicas renovaciones de contrato, que siempre se cocinaron entre gallos y medianoche, la compañía mantuvo el negocio durante las distintas administraciones comunales. Actualmente, es beneficiaria del contrato más oneroso del Municipio, mediante el cual recibió 600 millones de pesos el año pasado, incluyendo un aumento del 50% del presupuesto en concepto de una supuesta ampliación del servicio, la cual habría incumplido, generando actualmente airados reclamos vecinales. Asimismo, se estima que, solamente en el primer trimestre de 2017, Esur recaudará la suma de 500 millones de pesos.

Entre otras normativas, los incumplimientos de Esur violarían el artículo 30 de la Ley de Contratos de Trabajo, que establece: “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social”.

En tanto, los responsables de la compañía serían alcanzados por penas de 2 a 6 años de prisión, contempladas por los artículos 173 y 174 del Código Penal. Entre otros puntos, esos artículos incluyen los delitos por fraude contra la administración pública.

Atanasof exige que se municipalice la recolección de residuos

“Se debe dar una solución urgente a la recolección de residuos en la ciudad, ya que existe una muy mala gestión y un contrato millonario a punto de vencer tras una prórroga difícil de entender si pensamos en los vecinos y la calidad del servicio”, dijo a Hoy el dirigente peronista Gonzalo Atanasof.

“Recordemos que hace un año, cuando vencía el contrato con la empresa a cargo del servicio, en lugar de empezar otra etapa, se extendió el problema y se le asignó más plata de los contribuyentes. Hoy, en vísperas del final de esa extensión, se debe dar un mensaje claro con la elaboración de un plan que normalice la recolección a partir del real protagonismo del Municipio y que incluya el tratamiento y reciclado”, agregó.

Atanasof consideró que la Comuna “debe dejar atrás la idea de pagar para que otro haga y comprometerse con la gestión. Nuestra experiencia, por ejemplo, en la Autopista La Plata-Buenos Aires, indica que se pueden hacer obras y ejecutar políticas públicas de manera eficiente desde el Estado, sin intermediarios. Dejamos atrás una experiencia de concesión dañina y en dos años se pudo poner esa vía principal a tono con la exigencia de un tránsito creciente entre la Capital Federal, el sur del Gran Buenos Aires y nuestra ciudad, con un nuevo carril, iluminación y un nuevo sistema de seguridad con cámaras”.

“La Plata necesita hoy un sistema de tratamiento de residuos íntegramente ejecutado por el Municipio y que dé cumplimiento a la ordenanza de Basura Cero, sancionada en 2009. Esto incluye la separación de residuos en origen, la recolección diferencial de los materiales reciclables y el tratamiento y separación para llegar a la disposición final de solo lo que requiere esa vía, que no es más que el 30% o 40% de las alrededor de 700 toneladas diarias que se producen en la ciudad. En ese camino, necesitamos un esquema claro y un pacto del Municipio con la Provincia y con los grandes productores, para que los residuos reciclables no vayan mezclados con los húmedos y orgánicos”, concluyó Atanasof.