Detención de exfuncionarios municipales: denuncian una “oscura trama judicial”

Los abogados de Mariano Bruera y del resto de los exfuncionarios municipales de La Plata que quedaron detenidos en la noche del jueves presentaron ayer los correspondientes pedidos de excarcelación en el juzgado a cargo de Esteban Raele. Además, solicitaron que se realice una audiencia oral antes de que el magistrado tome una determinación.

En ese contexto, el actual concejal Gabriel Bruera, hermano de Mariano y del exintendente platense, Pablo Bruera, denunció ayer una campaña “mediático-judicial” contra su familia.

“Esto no es democracia. Cuando era chico la Dictadura se llevó a mi tío sin juicio previo, hoy es desaparecido. Todos me decían: algo habrá hecho. Hoy una oscura trama judicial detiene a mi hermano Mariano por segunda vez por el mismo supuesto hecho sin juicio previo ni condena, violando los principios constitucionales más elementales de cualquier ciudadano”, afirmó Bruera, y agregó: “Como si fuera poco, el fiscal que pidió la detención hace dos meses que terminó la investigación y hasta elevó a juicio la causa. Entonces, ¿en virtud de qué lo detiene?”.

“Nosotros solicitamos por escrito el inicio urgente de un juicio para determinar las responsabilidades. Pero todos los pedidos de investigación que hacemos son lentos. Lo único que parece urgente es pedir la detención por posible entorpecimiento de la investigación, aunque esté cerrada hace dos meses. Es evidente la intervención política en esta cuestión. Pero parece que a nadie le interesa esclarecer el caso y lo único que importa es esta campaña mediático judicial”.

“Si aprendimos algo, antes de decirme algo habrá hecho, por lo menos se debería esperar a que haya un juicio, como cualquier ciudadano merece. Cuando se descubra que los que se roban todo son los actuales gobernantes, que nos endeudan por generaciones, que intervienen sindicatos, que triplicaron el boleto del micro, aumentan los servicios de luz, gas, combustibles y alimentos a niveles nunca vistos, no me vengan con el: yo no lo sabía”, remarcó el edil.

“No tenemos nada que ocultar y queremos que se nos investigue, solo que no corresponde que pidan detención sin condena y sin tener antecedentes. Tal vez quienes gobiernan tengan que ocultar la ineficiencia y la desidia de un gobierno al que le renunciaron más de 60 funcionarios en un año y medio. El retroceso que generan está a la vista, por más que armen las causas que armen. No vamos a bajar los brazos. Soportamos muchos ataques de estos y los superamos”, concluyó.