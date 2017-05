Detuvieron a un funcionario de Alicia Kirchner por golpear a dos jubiladas y sus abogadas

Un funcionario del gobierno de Alicia Kirchner quedó detenido anoche tras agredir, junto a su hermano, a dos jubiladas y sus abogadas, cuando éstas fueron hasta las oficinas de su empresa familiar a notificarlo de un fallo judicial.

Se trata del presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, y su hermano Jorge "Pato" Ivovich, quienes agredieron a las abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila, que habían ido a notificar al funcionario de un fallo que obliga a la Provincia a efectivizar en tiempo y forma los haberes jubilatorios.

Dos jubiladas que acompañaron a las abogadas intercedieron ante la agresión y también recibieron golpes, según denunciaron, por parte de los hermanos Ivovich.

Esta noche, la jueza de Instrucción Marcela Quintana ordenó la orden de "allanamiento y detención", lo que se cumplimentó minutos antes de la medianoche en las oficinas que ambos hermanos tienen sobre la avenida Parque Industrial al 600, en la capital santacruceña, ante unas 400 personas, la mayoría jubilados y estatales, que se acercaron para repudiar al funcionario. El procedimiento contó con la presencia de la propia magistrada y del fiscal de turno Gustavo Cima, y ambos hermanos fueron conducidos esposados a bordo de una camioneta policial a la comisaría 6a., de Río Gallegos, sita a pocas cuadras del lugar.

A ambos se les imputa, además de las agresiones leves, el robo de un celular perteneciente a una de las abogadas, con el presunto objeto de sustraerle el chip.

Guerra había ingresado a las oficinas de Ivovich y el funcionario comenzó a agredirla verbalmente, y "luego la tiró al piso y la arrastró entre las piedras", comentó Sandra Gordillo, una de las jubiladas agredidas.

"En determinado momento Ivovich levanta a la doctora Guerra y la tira al suelo y la arrastra. Después la metieron para adentro y ahí intervine. El hermano cerró la puerta diciendo que nos iba a matar ahí adentro. Me tiró al suelo, me pateó, me golpeó y a otra compañera también", denunció Patricia Vargas.

En tanto, Gordillo relató entre llantos que "el hermano de Ivovich se puso violento, me quitó el celular, me pateó, agarró un palo y dijo que nos iba a matar ahí adentro".

Las mujeres radicaron la denuncia ante la Comisaría 6a. y una nutrida manifestación de jubilados y trabajadores estatales se manifestaban con quema de cubiertas esta noche rodeando el predio donde se encontraba el funcionario y su hermano.

"'Ahora olvídense que van a cobrar. Cagaron, no les voy a pagar mas los sueldos'", señalaron los testigos que les gritó Ivovich a las mujeres.

Las diputadas Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano) y Roxana Reyes (UCR) pidieron la "inmediata renuncia de Ivovich y que se resuelva el pago de los jubilados, que hace 47 días mantienen una protesta".

En tanto, los gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical adelantaron que mañana habrá un repudio frente a la Caja de Previsión Social, donde los jubilados mantienen un acampe por más de 47 días en reclamo del pago de haberes.