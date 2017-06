La cocina política // Elecciones 2017

Disputa por los frentes electorales en la Provincia





En la Justicia Electoral se inscribieron trece alianzas que competirán en las PASO de agosto, de las cuales once presentarán candidatos en todos los rubros. Polémica por los nombres propuestos por Cristina Kirchner y Florencio Randazzo

Tras muchas idas y vueltas, finalmente se inscribieron ayer trece alianzas electorales ante la Justicia Electoral nacional en la ciudad de La Plata para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la Provincia de Buenos Aires.

Del total de frentes presentados en el Juzgado Electoral nº 1 que comanda el juez Juan Manuel Culotta, solo once cumplirían con los requisitos para llenar los lugares en todos los rubros y en cada uno de los distritos de las ocho Secciones Electorales.

Así, la contienda estará dada por el oficialismo a través del frente “Cambiemos Buenos Aires”, el kirchnerismo con el “Frente Unidad Ciudadana”, el peronismo con el “Frente Justicialista”, y el massismo que, en alianza con el GEN, se registró bajo el nombre “1País”. A ellos le siguen el “Frente Justicialista Cumplir”; el “Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo”; el “Frente de Izquierda y de los Trabajadores”; “Izquierda al Frente por el Socialismo”; “Frente Unión Federal”; “Alianza Vamos y Vamos Creando Ciudad Nueva”; “Frente CREO”; “Frente Patriota Bandera Vecinal”, y el “Frente Social y Popular”.

Controversia naciente

Como sucede ante cada acto electoral, la polémica no estuvo ausente, más que nada por la impugnación que recibió el kirchnerismo por el nombre de su alianza, ya que la platense “Agrupación Vecinal Unidad Ciudadana”, pidió a la Junta Electoral que no se use un nombre tan similar al suyo. Ahora, la titular del organismo provincial, Hilda Kohan, se pronunciaría en las próximas horas sobre la presentación realizada por el partido vecinal.

Pero esa no fue la única polémica dentro del armado K, sino que trascendió que no fue habilitado a integrar la alianza el histórico Partido Intransigente cuyo líder fuera Oscar Alende, ya que pesa sobre el mismo la caducidad de la personería política por falta de afiliados.

A esto le siguió la controversia por el nombre usado por el randazzista “Frente Justicialista”, muy similar al presentado por los resabios del denarvaísmo con el “Frente Justicialista Cumplir”. Según dijeron fuentes judiciales, alguno de los dos espacios debería cambiar su nombre, ya que al ser ambos muy parecidos podrían confundir al electorado.

Fuentes vinculadas al exministro adujeron que la presentación de “Cumplir” sería una movida orquestada por algunos sectores del macrismo en unidad de acción con una parte del kirchnerismo, que quiere ponerle palos en la rueda a Florencio Randazzo de cara a las elecciones.

Además, Luis D’Elía presentó su “Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo”, aunque apoyaría la candidatura a senadora de Cristina Kirchner y presentaría solo candidatos a diputados y en algunos lugares de la Provincia, con lo que no sería un frente propiamente dicho. Lo mismo sucede con Patria Grande, que participa de dos frentes (“Vamos y Ciudad Nueva”), que acompañaría a la expresidenta y tendría candidatos solo para legisladores nacionales y en tres Secciones Electorales.

Cómo quedó conformada cada una de las alianzas provinciales

-“Cambiemos Buenos Aires” PRO, UCR, CC-ARI, Partido Demócrata Progresista, Ucedé, Unión por la Libertad, Fe, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Partido Demócrata, Partido Conservador Popular, Movimiento Social por la República, Unión por Todos, Partido del Diálogo

“Frente Unidad Ciudadana” Partido de la Victoria, Kolina, Frente Grande, Compromiso Federal, Nuevo Encuentro, Encuentro por la Democracia

“Frente Justicialista” PJ, Lealtad y Dignidad, Partido Verde, Nueva Unión Ciudadana, Movimiento de Integración Federal, Partido del Trabajo y la Equidad

“Frente de Izquierda y de los Trabajadores” Partido Obrero, Izquierda Socialista, PTS

“Frente CREO” Proyecto Sur, Partido Renovador

“Frente Social y Popular” Unidad Popular, Emancipación Sur, Partido Socialista, PTP, CCC

Frente “1País” GEN, Frente Renovador, Libres del Sur, MID, Cultura, Educación y Trabajo

“Frente Unión Federal” Partido Popular, Partido Dignidad Popular

“Frente Patriota Bandera Vecinal” Bandera Vecinal, Gente en Acción

“Alianza Vamos y Vamos Creando Ciudad Nueva” Patria Grande, Marea Popular, Unión del Pueblo

“Izquierda al Frente por el Socialismo” MST, Nuevo MAS

“Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo” MILES, Partido Comunista, Quebracho

“Frente Justicialista Cumplir” Propuesta Federal para el Cambio, Celeste y Blanco