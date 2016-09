Doble Crimen de Gorina: presunto sicario se habría fugado a Colombia

Se trata del exbarrabrava de Estudiantes conocido como “El Simpson”, quien, con un pasaporte trucho, habría salido del país. Profundizan la búsqueda de la pareja prófuga: el ñoqui de Garro, Sergio Maydana, y su esposa policía, Flavia Rodríguez

Ya pasaron más de dos semanas del crimen ocurrido dentro de una camioneta en la localidad platense de Gorina y los presuntos asesinos del médico cirujano plástico, Guillermo Luna y su pareja, Laura Favre, siguen sin ser ubicados por la Justicia. Hablamos de Sergio Maydana, ñoqui del intendente Julio Garro, y de su esposa, la oficial de policía, Flavia Rodríguez, pero también de un sujeto con antecedentes penales que habría intervenido en aquella noche sangrienta.

Por lo que pudo averiguar el diario Hoy y por lo que surgió de la investigación policial, Luna y Maydana eran amigos íntimos. Tanto, que hay registros de un viaje juntos a Brasil. Además trascendió que el actual director de Nocturnidad de la Municipalidad de La Plata, Gerardo Gioglio, tenía también fuertes vínculos con ambos.

Por un lado, Gioglio tuvo “bajo su ala” a Maydana como empleado en la comuna, y por otro, Favre, la esposa de Luna, era la madrina de uno de los hijos del cuestionado titular de Nocturnidad.

Hay que recordar que las vacaciones que pasaron Luna y Maydana en el país carioca fueron compartidas también por Gerardo Gioglio, quien además era el que pagaba el seguro de la camioneta Kia Sorento negra, patente HRK 440, donde fueron acribilladas las víctimas.

Tal como informó este diario, los móviles de los homicidios que analizan los detectives son una deuda económica o una complicada trama narco. A Maydana lo vinculan con un exbarrabrava de Estudiantes, alias “El Simpson”, de 38 años, con antecedentes penales, y una banda de colombianos que se asentaron en La Plata.

Eso explicaría que un simple propietario de un local de celulares se convierta en un financista. Se dice que Maydana tiene una cartera de clientes, a los que les prestaba dinero y les cobraba por día (aunque afirman que ese circuito sigue vigente).

Para los investigadores policiales, ese caudal con el que trabajaba el ñoqui de Garro proviene del narcotráfico, a través de sus “amigotes” colombianos.

“El Simpson me robó el arma”

Una línea de investigación ubica a “El Simpson” en la escena del Doble Crimen. “Hay firmes sospechas de que el exbarrabrava Pincha le sacó el arma reglamentaria a Rodríguez y ultimó a Luna, mientras que Maydana se encargó de Favre”, le dijo a diario Hoy uno de los detectives.

La oficial de Policía, actualmente prófuga, le dijo a su jefe de la comisaría de Gonnet horas antes de su desaparición que “El Simpson” le robó el arma y que estaba amenazada de muerte por dos colombianos.

Justamente “El Simpson” se habría ido con un pasaporte trucho a Colombia al verse cercado por la Policía. Efectivos allanaron su casa de 21 entre 523 y 524, y no lo encontraron, aunque secuestraron algunos elementos de interés para la causa.

¿Un temible asesino a sueldo?

Los investigadores saben que el exbarra de Estudiantes, “El Simpson”, viajó varias veces a Colombia con papeles ilegales. Y varios le adjudican dos asesinatos por encargo cometidos en 2014 en Capital Federal.

El 1º de mayo de ese año fue acribillado de cuatro balazos un narco colombiano identificado como Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, de 40 años. El hombre iba en bicicleta junto a su novia por una ciclovía de los Bosques de Palermo, cuando dos sujetos se acercaron en una moto. Uno extrajo un arma de fuego y le pegó cuatro tiros a él y dos a ella.

“El Simpson” también habría sido el que cinco meses después mató de un disparo en el rostro en Villa Devoto al abogado Horacio Ruiz, un letrado que orientó su carrera a defender a narcotraficantes, entre ellos a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y dos colombianos: Luis Agustín Caicedo Zelandia e Ignacio Álvarez Maleen Dorff.

Según pudo saber el diario Hoy al acceder a archivos judiciales, “El Simpson” estuvo preso en la cárcel de Olmos. Fue condenado a cerca de tres años de prisión por cometer un raid delictivo en el que asaltó cuatro estaciones de servicio el 12 de noviembre de 2006. Tras un juicio abreviado, fue condenado el 11 de junio de 2010 y a los 14 meses fue excarcelado.

Su futuro, luego de su paso por la cárcel, es un misterio. De acuerdo a los registros del Anses, no es monotributista ni figura que haya trabajado en relación de dependencia. Tampoco tiene aportes previsionales.

A pesar de su inexplicable situación laboral afronta un juicio con ARBA por una deuda no cancelada de más de 18.000 pesos, por no pagar patentes de su vehículo.

Otro dato importante: cuando fue liberado por la Justicia, los magistrados le aconsejaron realizar un tratamiento de adicción a las drogas de dos años o hasta que le den el alta.

Los vínculos de Maydana con “La Morsa”

“Sergio Maydana no tiene antecedentes penales, lo que no significa que no haya cometido delitos”, afirmó un jefe policial. El ñoqui de Garro, de 38 años, está prófugo luego de que la fiscal Leyla Aguilar, quien investiga el Doble Crimen de Gorina, dispusiera su detención.

Un vocero judicial le comentó a diario Hoy que Maydana probablemente se encontraría en la Provincia por que no se puede alejar mucho de sus negocios. “Tiene mucho dinero dando vuelta en La Plata y de alguna manera tiene que cobrarlo. Hay gente de su ámbito privado que se está encargando de eso”, explicó la fuente. También trascendió otro dato: Maydana trabajó para Aníbal “La Morsa” Fernández durante la campaña política del año pasado. “Sergio manejaba una camioneta y le quedaron debiendo unos $10.000. Al menos de eso se quejaba”, le dijo a este medio un allegado al prófugo. Por otro lado, familiares de la oficial de policía Flavia Rodríguez, también con destino desconocido, siguen buscando un abogado penalista que la defienda.

Mientras tanto, bajo las órdenes de la fiscal, personal de la DDI La Plata realiza varias acciones para localizar a la pareja que dejó a su hijita de 5 meses con la abuela materna en una casa del barrio campamento de Ensenada.