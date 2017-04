Docentes: el Gobierno apelará la convocatoria a la paritaria nacional







Durante la jornada de paro organizada por la CGT, se conoció el fallo que hizo lugar a una medida cautelar llevada adelante por la Unión de Docentes Argentinos. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, adelantó que el Estado recurrirá a una instancia superior

La jueza de Trabajo, Dora Temis, aceptó ayer una medida cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación que convoque a la paritaria nacional docente. Ante la decisión, el Gobierno anticipó que apelará la medida.

El fallo sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional “al quinto día de la presente orden judicial”.

La medida se conoció en el segundo día de paro docente y el mismo día de la huelga nacional convocada por la CGT. Según informó la Justicia, la medida es de cumplimiento efectivo, pero puede ser apelada, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró que así lo harán. “Vamos a apelar. Hay animosidad. Los fundamentos del fallo no se comprueban, no hay incumplimiento de la ley”, advirtió.

El ministro de Educación agregó además que “el fallo no es propio de la Justicia”, y denunció que de “lo que se trata es de estirar el conflicto” e insisitió en que “si los docentes vuelven a las aulas, la gobernadora Vidal está dispuesta a recibirlos”.

En ese sentido, el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, cuestionó que el fallo se decidiera “justo hoy, en el medio del paro”. “Es una coincidencia muy particular que a mí al menos me mueve alguna reflexión. Ni ayer ni mañana, sucedió justo hoy”, enfatizó. Sin embargo, Villegas señaló que “independientemente de eso, el Estado provincial y el Estado nacional siempre han estado a derecho. Cuando a nosotros en la Provincia el juez Arias nos revocó la posibilidad de dar la conciliación obligatoria, respetamos el fallo, cosa que no ocurrió del lado sindical, cuando la Cámara revisó el fallo del juez Arias. Y acá seguramente se dará un proceso similar”.

Los chicos, a las aulas

La decisión llegó pocos días después de que se conociera que el 70 por ciento de los docentes bonaerenses consultados por los gremios que mantienen el reclamo habían rechazado continuar con la medida de fuerza

En este sentido, el ministro de Trabajo bonaerense resaltó que “hoy la inmensa mayoría de los chicos están en las aulas. El acatamiento al paro bajó de más de un 60% el primer día, a menos del 30%, y es coincidente con las propias encuestas que hicieron los gremios, que dicen que 7 de cada 10 no quieren más las medidas de fuerza y los paros”.

En la misma línea, el funcionario provincial detalló: “Nosotros establecimos cuatro ejes de discusión: en primer lugar, que los chicos tienen que estar en las aulas. En segundo lugar, que los docentes no pueden esperar y por eso la gobernadora otorgó un anticipo a cuenta de paritaria. En tercer lugar, respetamos las leyes y respetamos los fallos; y en cuarto lugar, dejamos la política de lado”.

La necesidad de establecer acuerdos

El paro realizado en las últimas 24 horas contó con la adhesión de los sindicatos Ctera, Sadop y UDA, luego de que en la Provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal condicionara la continuidad de las negociaciones y la presentación de una propuesta superadora a que no se realicen más huelgas.

Villegas recordó que “a cada propuesta de las seis que hicimos, todas superadoras, en diez reuniones formales las respuestas fueron siempre no. No solo no sino paro, inclusive paro antes de entrar a las reuniones”. “Tanto del lado del Gobierno nacional como del gobierno provincial la posibilidad de diálogo está”, manifestó. Asimismo resaltó que “ya estamos hablando para establecer un acuerdo educativo a largo plazo”. Y agregó: “Coincidimos con Baradel, no se trata solo de salarios esto”.

En cuanto al secretario general de Suteba, Roberto Baradel, poco después de conocerse la intención oficial de apelar la medida, pidió al Gobierno “cumplir los fallos de la Justicia” porque, a su parecer, “los fundamentos del fallo son contundentes".

(El fallo AQUÍ)

Recusarán a la jueza que adoptó la decisión

El Gobierno nacional aseguró ayer que apelará el fallo que ordenó convocar a la paritaria federal docente en cinco días y advirtió que recusará a la jueza que tomó la decisión, Dora Temis.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, sostuvo que “lo que hemos acordado con el Ministerio de Trabajo es recusar a la jueza, porque leído el fallo hay una clara animosidad, y obviamente apelar, porque creemos no estar incumpliendo la ley como se plantea, sino todo lo contrario”.

Por su parte el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que “no hay ninguna instancia en la que se diga que el Estado nacional debe convocar a la paritaria nacional”.

En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que “es un fallo llamativo”, al considerar que se “ha incumplido con cuestiones que correspondían a una medida cautelar”.

Grave denuncia sobre las carpetas médicas

Al referirse a uno de los temas que están en la mesa de discusión para intentar revalorizar la educación pública, como lo es el alto nivel de ausentismo de los docentes, el ministro Villegas aseguró que “tenemos que decir que hay médicos y psiquiatras, algunos vinculados con algunos de los sindicatos, que tienen certificados de enfermedades y carpetas psiquiátricas que no son reales, que las venden”.

“Ya hay un caso denunciado, a punto de ser procesado y hay 24 más en la lista. Vamos a tomar todas las medidas que haya que tomar”, detalló.

Además, relató que “los médicos que hacen control de ausentismo se ven muchas veces atacados físicamente por representantes gremiales o por algunos, entre comillas, docentes, que no están de acuerdo con el control de ausentismo”.

“A nosotros nos interesan los chicos, entonces todo esto lo ponemos en manos de la Justicia con las pruebas que corresponden, nosotros queremos que los chicos estén en las aulas”, reafirmó el ministro bonaerense.

CONFLICTO DOCENTE | Se dictó hoy una medida cautelar que ordena la convocatoria a una paritaria nacional docentehttps://t.co/1r8tBAKytL — Diario HOY (@diariohoynet) 6 de abril de 2017