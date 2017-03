Dólar futuro: junto a Cristina, también Kicillof, Vanoli y los demás procesados irán a juicio oral

El juez federal Claudio Bonadio envió hoy a juicio oral y público por la causa de dólar a futuro, además de a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof; al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a los demás procesados en el marco de este expediente.

