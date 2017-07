Dólar, sin freno: sigue subiendo y superó los 17 pesos

La divisa norteamericana experimentó un nuevo incremento luego de la gran alza que se produjo durante el mes de junio. Especialistas consultados por diario Hoy analizaron el fenómeno

Parece haber quedado muy lejos aquel diciembre de 2015, cuando el gobierno de Cambiemos tomó la decisión de liberar el mercado cambiario y un dólar que estaba entre los 9 y 10 pesos llegó rápidamente a los 13.

Aquel panorama que se pudo apreciar durante el primer cuatrimestre del año, cuando la divisa norteamericana se mantenía estable, ya se perdió de vista, ya que desde mayo comenzó a subir y a quebrar diferentes récords de manera consecutiva.

El dólar arrancó este segundo semestre con la misma tónica con la que había finalizado el anterior, marcando un nuevo récord al dispararse ayer 18 centavos y alcanzar los $ 17,06 en bancos y casas de cambio de la city porteña.

El avance de la divisa minorista se produjo en sintonía con lo que ocurrió en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL), donde la divisa subió 20 centavos a su nivel histórico de $16,85. De esta manera, el tipo de cambio en el MULC registró su séptima alza consecutiva. En este segmento, la suba fue de 62 centavos desde el pasado 22 de junio.

La inercia compradora instalada desde el inicio de la semana anterior se mantuvo en la primera rueda del mes. La operación inicial en la histórica jornada de ayer se desarrolló con un piso de $16,61, el cual quedó circunscripto a un rango inicial que no pudo repetirse a lo largo de toda la sesión.

Si bien son diferentes la variables que están operando, en lo que respecta específicamente al día de ayer, algunos operadores indicaron que muchos inversores anticiparon algunas transacciones por el feriado de este martes en Estados Unidos, en conmemoración del Día de la Independencia, lo que pudo haber tenido cierto impacto en el valor de la moneda local.

A la par de ello también el euro tuvo un fuerte crecimiento, superando el techo de los 20 pesos. Al final de la jornada cerró en 20,10.

Factores internos y externosa la economía

El billete norteamericano trepó al nivel más elevado desde la salida de la convertibilidad, tras haber terminado el año pasado con un incremento de casi el 20%. Sin embargo, la mo­neda se mantuvo sin subas hasta mayo, cuando se disparó un 4,2%. Al cierre del semestre, el incremento fue del 4,4%, con un gran aceleramiento en junio que registró una marca del 2,9%.

Desde mayo hasta hoy fueron interviniendo diferentes factores endógenos y exógenos al mercado: la crisis política en Brasil a raíz de la denuncia de corrupción contra el presidente de ese país, Michel Temer, es el primero de los elementos a ponderar.

Además, la categorización de la banca de inversión Morgan Stanley Capital International (MSCI), que declaró a la Argentina como “mercado de frontera”, también jugó a favor de la suba de la divisa. Por último, también tuvo su incidencia en el aumento que a lo largo de junio se produjo una inyección al mercado de 92.000 millones de pesos, tras la decisión del Banco Central de renovar los vencimientos de Lebac.

Finalmente, según especialistas consultados por este medio, a partir del segundo semestre también comenzó a influir el clima electoral en el país. La incertidumbre que genera el escenario político es un factor en la disputa por definir el valor de la divisa, donde intervienen desde los pequeños ahorristas hasta los grandes sectores exportadores.

“Va a estar reflejado en la inflación de julio”

Matías Carugati

Economista e integrante de la consultora Management & Fit

“Estamos viendo un movimiento del dólar que el Banco Central permite. Salvo que suba mucho y muy rápido o baje mucho, el BCRA trata de no intervenir directamente, con lo cual lo que estamos observando, por un lado, es el resultado de las fuerzas del mercado.

Por otro lado, el dólar se está moviendo al compás de las encuestas. En la Argentina el pequeño ahorrista busca la moneda ex­tran­jera como manera de cubrirse de cualquier riesgo macro. Dependiendo de cómo se vayan dando las encuestas, habrá modificaciones. Hoy se vieron los primeros datos, a medida que vayan saliendo más números se podrá ver si la política mete la cola.

El impacto que puede tener es el aumento de algunos precios que estén atados a la divisa norteamericana.

Hay productores que pueden costear con este nuevo dólar y que haya un impacto en algunos precios.

De todos modos, hay que ver cuál es la consecuencia, dependiendo del productor, del bien que se trate, puede dar un poco más o un poco menos. Va a estar reflejado en la inflación de julio”.

“Tiene un efecto directo sobre los precios”

Roberto Dvoskin

Economista y Exsecretario de Comercio Interior

“El Gobierno no intenta detener demasiado al dólar para no generar una situación complicada con el sector que más lo ha apoyado, que es el agropecuario. El Gobierno tiene recursos para sostener un dólar más barato, pero en este caso no le conviene.

Está aflojando la presión sobre la moneda norteamericana de manera que el sector agropecuario exportador no esté quejándose tres meses antes de las elecciones. Trata de ayudar al núcleo duro, cercano al Pro. El mensaje es muy claro sobre ese tema.

El Ejecutivo quiere tener un techo de 18 para fin de año, me parece que tiene que tener cuidado de que no se le escape para diciembre, porque esto tiene un efecto directo sobre la tasa de inflación.

Hoy hay un mercado que no está entregando los dólares suficientes, está reteniéndolos, y un gobierno que no hace nada, que no juega a favor de que se mantenga. También hay gente que quiere comprar porque no sabe qué cambios se pueden producir en la economía. Acá existe un problema de ajuste hacia fin de año, gane o no gane el oficialismo, entonces la gente quiere cuidar los recursos que tiene. Hay un combo peligroso”.