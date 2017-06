Duras críticas por la emisión de deuda a 100 años

Analistas económicos y dirigentes opositores rechazaron la medida. Cuestionaron la manera y el momento en que se hizo, además de los costos que tendrá de cara al futuro

El ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, fue el encargado de dar a conocer la polémica decisión del Ejecutivo nacional de emitir un bono por 2.750 millones de dólares a 100 años de plazo, con una tasa de interés del 7,125% anual, que implica un rendimiento del 7,9%. Desde diferentes lugares del espectro ideológico político y profesional, analistas económicos y dirigentes políticos criticaron la estrategia macroeconómica del Gobierno y apuntaron al endeudamiento que nuestro país deberá afrontar por las próximas generaciones.

En líneas generales, los especialistas coincidieron en que la medida no tiene un piso sólido y que al ser un plazo tan grande se condiciona la soberanía económica de la Argentina. El mercado, por su parte, fue reticente al anuncio y los títulos argentinos ubicados en plazas internacionales registraron caídas de precios.

Incluso quien fue viceministro de Economía durante el menemato, Carlos Rodríguez, cuestionó la emisión y sostuvo que “el país les ruega no más deuda y ellos toman a 100 años sin explicar”.

“La emisión del título, en realidad, esconde el eterno problema del déficit fiscal”, sostuvo, por su parte, el economista Luis Palma Cané, al mismo tiempo que evaluó que “el gradualismo del Gobierno está avanzando a un ritmo menor del deseado”. El especialista consideró que el gobierno de Macri está centrado en financiar su déficit y no en buscar los modos de eliminar las variables que generan desajustes en la economía y provocan, entre otras cuestiones, la inflación.

La lista de especialistas que se pronunciaron en contra de la emisión del bono es larga. Alejandro Bodart, precandidato a diputado nacional por la Capital Federal (MST en Izquierda al Frente) afirmó que “hay que rechazar totalmente esa medida” por considerarla “la estafa del siglo” y señaló que la decisión del Gobierno “hipoteca a nuestro país por varias generaciones”.

La opinión de los especialistas

José Luis Espert

El economista José Luis Espert se expresó por las redes sociales y señaló que “a qué plazo y tasa nos prestan, me tiene sin cuidado. Me preocupa que no aprendamos que en 60 años tuvimos 56 de déficit con cuatro crisis”. Además, destacó que “fue una operación sospechosamente silenciosa”.

Arnaldo Bocco

Uno de los referentes del sector económico que apuntó contra la medida fue el director del Observatorio de Deuda Externa de la UMET, Arnaldo Bocco, quien consideró que esto demuestra que “el Gobierno no termina de darle vuelta al financiamiento público y solo encontró un espacio de confort en emisión de deuda externa”.

“Están acostumbrados a encarar el desajuste fiscal encontrando el acuerdo con acreedores externos. El Gobierno llegó con 243.000 millones de dólares de deuda y hoy estamos arriba de 300.000”, apuntó Bocco. El especialista calificó la decisión como “exótica”, ya que el objetivo del Gobierno fue demostrar que el país estaba en condiciones de posicionarse en los mercados pero a un precio y a un costo extraordinariamente alto.

Agustín Monteverde

Agustín Monteverde, especialista en economía, consideró que “la tasa parece baja en relación a nuestro pasado reciente, pero es extraordinariamente alta. Estamos endeudándonos a una tasa alta y a 100 años”, criticó. “Los hechos muestran que se decidió no bajar el gasto”, enfatizó y, “por lo tanto, esto no despeja ninguna necesidad de financiamiento. Lo que hace es cargar más la mochila hacia el futuro”.

Guillermo Nielsen

Por su parte, el exsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, Guillermo Nielsen, se pronunció ante esta emisión y la catalogó de “inconcebible” y como “un error garrafal” ya que no “cambia el programa financiero”. “Con esta medida el Gobierno está diciendo que no confía en su política económica a futuro”, expresó Nielsen, y agregó que la operación “no se puede hacer en dos horas".

Alberto Rodriguez Saá

En tanto, el senador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, criticó la emisión y consideró que “si ponen una deuda a cien años, nos endeudamos para siempre. Creo que tomar deuda es muy malo, y hacerlo irresponsablemente es peor. Pero endeudarse para pagar déficit es muchísimo peor”.

Marcos Lavagna

El diputado nacional Marcos Lavagna criticó la elevada tasa a la que fue colocado el bono. “El Gobierno dice que vamos mejorando y eso hace que el costo del capital vaya bajando. ¿Por qué no esperó entonces al año que viene? No tiene lógica emitir un bono de estas características ahora”, dijo el economista, quien explicó que países como México e Irlanda tomaron iniciativas macroeconómicas similares, pero con un interés que rondó entere 2% y el 4%, mientras que la Argentina lo hizo por casi el 8%.