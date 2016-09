Muerte en la fiesta clandestina

Duro reclamo de familiares de Emilia para que Piqué sea apartado











Frente al Municipio, exigieron al intendente Julio Garro que suspenda al secretario de Seguridad local, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga la muerte de la joven estudiante de Periodismo. En tanto, el Concejo Deliberante cuestionó el “silencio” del jefe comunal

El que actúe por fuera de la ley nos tendrá en la vereda de enfrente”, sentenció en un ya lejano comunicado en las redes sociales el intendente Julio Garro, horas después de la cuestionada Fiesta de la Muerte que, pese a las denuncias vecinales y a no contar con habilitación, se realizó el pasado 1º de enero en una quinta de Melchor Romero, donde terminó ahogada en una pileta la joven estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí.

Aquellas palabras, seguidas de una expresión de condolencias, fue “lo único que ofreció” el jefe comunal a los familiares, que ayer, a poco más de ocho meses de la luctuosa noche, se manifestaron junto a una multitud frente a la Municipalidad para exigir justicia y que el secretario de Seguridad local, Daniel Piqué -imputado en este caso por incumplimiento de los deberes de funcionario público- “sea apartado de su cargo”.

El reclamo más contundente llegó de boca del hermano Emilia, Cristian, quien se basó en el artículo 246 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que “los funcionarios o empleados a quienes se imputara la comisión de irregularidades graves” deben ser “preventivamente suspendidos”.

A su vez, a través de un comunicado, los familiares expresaron su deseo de que el mandatario municipal -“que pareciera no tener contradicciones éticas, morales, políticas ni administrativas”- actúe en consecuencia para esclarecer “la absurda y evitable muerte” de Emilia.

Cabe recordar que la semana pasada, el fiscal Álvaro Garganta citó a Piqué a prestar declaración indagatoria el próximo 22 de septiembre, por entender que hay “semiplena prueba e indicios vehementes” de que la fiesta se realizó gracias a su aval, al “ordenar retirar” el personal policial que en la primera madrugada del año se disponía a “evitar la realización” del evento. Incluso, los testigos afirman que el propio funcionario ordenó levantar “la guardia” y “liberar el lugar”, presuntamente por el recibo de “coimas”.

Ayer, de espaldas a la Intendencia, Cristian insistió ante Hoy que “no hay dudas de que hubo una complicidad del Municipio para que este evento se pudiera llevar adelante. Estamos seguros de que hubo corrupción, coima, a costa de miles de chicos”, mientras que, a la fecha, no logra entender “cómo no se previno, porque era algo que se venía anunciando. Ellos (por el Ejecutivo local) tenían en sus manos la prevención para que esto no pasara y terminó de la peor manera”. Por lo que, “lo menos que puede hacer el intendente es apartar al funcionario sospechado”.

“Cuando se ahogó mi hija no había seguridad, no había ambulancias, no había permiso; en cambio había mucha droga y alcohol, pero nadie controló nada”, lamentó, por su parte, Juan, padre de Emilia, quien, a su vez, hizo hincapié en una escena cínica: “Mientras el señor Piqué se va a Miami (de donde volvió tras ser imputado), no­sotros aún lloramos la muerte de mi hija, y no somos recibidos por Garro”.

“El intendente es el máximo responsable”

El ruidoso pedido de justicia que encabezaron los familiares de Emilia Uscamayta Curí, ayer atravesó los muros del Palacio Municipal, hasta llegar al recinto del Concejo Deliberante. En ese ámbito, la concejal del Frente para la Victoria Nacional y Popular, Florencia Saintout, cuestionó el silencio de Garro ante la tragedia: “Jamás pidió un sumario administrativo ni ordenó que se investigara a las distintas áreas de la Municipalidad que debieron evitar la realización de la fiesta clandestina”, recordó. Luego disparó que “si la causa avanza, el intendente será el máximo responsable”.

Saintout insistió, además, para que Piqué se presente ante el cuerpo legislativo para informar sobre el operativo realizado en la quinta de Melchor Romero. También, el edil del FpV-PJ, Guillermo Cara, pidió “explicaciones” al Ejecutivo y lamentó que, “pese a los reiterados pedidos de informes, hace ocho meses que no tenemos respuestas. Ahora, (Piqué) tendrá que darlas a la Justicia”.

En otro orden, Cara hizo otro pedido para que el Municipio “informe si el director de Nocturnidad, Gerardo Gioglio (salpicado, como Piqué, por la Fiesta de la Muerte y el Doble Crimen de Gorina) sigue en funciones”.

Por último, el concejal Gabriel Bruera, además de bregar por “el esclarecimiento de la muerte de Emilia”, alertó por el “crecimiento alarmante” de la inseguridad, al tiempo que advirtió que “el propio secretario de Seguridad reconoció que de 87 cuadrículas que tiene la ciudad, solo se cubren 47. Esto nos da la sensación de que la mitad de La Plata está liberada”.