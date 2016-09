Echegaray, al banquillo por el escándalo de la ex-Ciccone

El extitular de la AFIP tendrá que presentarse ante la Justicia el próximo 26 de octubre. Así lo dispuso ayer el juez Ariel Lijo. El garante de la corrupción K, contra las cuerdas

Finalmente, la Justicia Federal decidió meter el acelerador a fondo en uno de los principales casos de corrupción en los que se encuentra implicado el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Concretamente, Echegaray fue llamado a indagatoria ayer en el marco del caso de la ex Ciccone Calcográfica por el juez federal Ariel Lijo, escándalo en el que ya está procesado el exvicepresidente Amado Boudou, quien está a un paso de ir a juicio oral, según confirmaron fuentes judiciales.

Para el juez, Echegaray (que tuvo que renunciar a la Auditoría General de la Nación por las numerosas denuncias en su contra) abusó de sus facultades como titular de la AFIP al intervenir en la quiebra de Ciccone Calcográfica. La indagatoria se realizará el miércoles 26 de octubre a las 11.30.

Según se desprende del fallo publicado por el Centro de Información Judicial, el magistrado también citó a “Pablo Jorge Amato (director de Compañía de Valores Sudamericana), Jorge Enrique Capirone (vicepresidente de Compañía de Valores Sudamericana), Máximo Lanusse (vicepresidente de The Old Fund y de Compañía de Valores Sudamericana), Sergio Gustavo Martínez (accionista de The Old Fund cuando Vandenbroele era su accionista mayoritario), Juan Carlos López (vinculado comercialmente a Vandenbroele, Martínez, Núñez Carmona y Boudou), Juan Biasin (gerente de Compras y Contrataciones de Casa de la Moneda), Analía Istueta (jefa de Área de Importaciones de Casa de Moneda) y Katya Soledad Daura (presidente de Casa de Moneda)”.

En rigor, el diario Hoy dio cuenta en reiteradas ocasiones que el extitular de la AFIP habría intentado quedarse con la imprenta para hacer papel moneda. Así lo informó este medio el 16 de marzo del año pasado.

“Necesito explicarle (al juez) que Fernando Villaverde, Sergio Vargas, Resnick Brenner y Ricardo Echegaray fueron los que se quisieron quedar con Ciccone. Por eso el acto administrativo de la quiebra de dicha imprenta lo hicieron Villaverde y Resnick Brenner”, afirmó el expresidente de la Cámara Pesquera de Mar del Plata, Daniel Tunoni, en un escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.

Según dijo Tunoni a diario Hoy, fue Villaverde, un estrecho colaborador de Echegaray tanto en la AFIP como en la ONCCA, quien le contó los detalles del plan que orquestaron para quedarse con la compañía. Así buscaron birlarle el negocio a Amado Boudou que, como se sabe, para quedarse con la fábrica de papel moneda había conformado una misteriosa sociedad llamada The Old Fund que tenía como apoderado al monotributista Vandenbroele.

En marzo, la Oficina Anticorrupción había pedido la indagatoria de Echegaray en el caso que complica al exvicepresidente. En un escrito presentado ante la Justicia, el organismo que conduce Laura Alonso manifestó sobre el exrecaudador K: “Se observa que en el lapso de quince días en que The Old Fund SA adquiere la mayoría de la empresa calcográfica, negocia el levantamiento de quiebra con la AFIP, sin que se haya realizado mínimamente una verificación de la situación real de la empresa que garantice algún pago efectivo”.

“Resulta llamativo toda vez que con anterioridad, la empresa Ciccone no podía obtener el visto bueno del organismo recaudador para finalizar su concurso preventivo”, destacó la OA en su momento.

Lijo también convocó a prestar declaración testimonial al banquero Jorge Brito, CEO del Banco Macro, para el próximo 7 de octubre a las 10 de la mañana; a Daniel Menazzi y Ariel Rebello, exfuncionarios de la Casa de Moneda; a integrantes de la cooperativa de Crédito Marítima y por último a Alfredo Federico Petracchi, apoderado de Mayer Business Corp.

¿Cómo era el plan para quedarse con la imprenta?

En una entrevista publicada por el diario Hoy en marzo de 2015, Tunoni reconoció que para solucionarle problemas impositivos de su empresa pesquera y de la cámara que representaba, funcionarios del organismo recaudador le habían exigido que se presentara a declarar contra el exsenador cordobés Luis Juez (actual embajador en Ecuador), a quien desde la AFIP que comandaba Echegaray le habían montado una operación para adjudicarle cuentas ocultas en el exterior. Dijo también que le prometieron una candidatura y el otorgamiento de subsidios.

Tunoni luego detalló el plan de Echegaray para quedarse con la ex-Ciccone: “Villaverde me dijo lo de Ciccone en una reunión. Ellos después actuaron contra Boudou como una especie de venganza porque realmente les ganó de mano en un negocio que se querían quedar y no pudieron. La quiebra la estaban manejando Fernando Villaverde con un chico de apellido Copari, cuyo padre fue concejal de la UCR durante la época de Alfonsín. El grupo de Echegaray que quería quedarse con la maquinita de hacer billetes estaba formado, entre otros, por Vargas, Andrés

Vázquez (titular de la regional sur de la AFIP), Rafael Resnick, Emilio Roberto Eyras (fue segundo de Echegaray en la ONCCA y luego fue jefe Interino del Departamento Riesgos, Planificación y Control de la Subdirección General de Auditoría Interna de la AFIP) y otros. Ellos eran los que buscaban la empresa y lo admitieron en una reunión que tuve con todos ellos en un hotel de la Capital Federal”.

Concluyó: “En la reunión que tuve con ellos, me dijeron que el acto administrativo de Ciccone lo estaba llevando adelante Villaverde, y estaban apurados para que yo declarara todo lo que me venían diciendo. De esa manera limpiaban al jefe y se podían quedar con la empresa sin problemas. Era toda una trama urdida. Mucha gente sabe ahora después del escándalo de Boudou qué es

Ciccone, pero en aquel entonces nadie sabía y yo menos, ya que solo estaba preocupado porque me sacaran las causas de encima y poder seguir trabajando tranquilo en lo mío”.