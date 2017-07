El ajuste llegó a la ciencia





Lejos de las promesas oficiales que plantean una mayor inversión pública en el desarrollo tecnológico y científico, se registran fuertes recortes y subejecución presupuestaria. El futuro es incierto para los investigadores argentinos

Muy lejos de las promesas oficiales que hablan de una mayor inversión para el sector, la gestión del Gobierno nacional se caracteriza por una fuerte disminución en los gastos del área de Ciencia y Tecnología que dirige Lino Barañao. Los números son muy claros y sirven para graficar la situación. Solo el 0,6% del Presupuesto nacional para este año está destinado a los organismos que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cuando el año pasado había sido del 0,8%.

A los bajos fondos que son destinados al área se les suma una fuerte subejecución en muchos de los programas que están bajo su órbita. En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por ejemplo, en la Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales, en los primeros seis meses de 2017 no se llegó a gastar el 50% del dinero público que tenía destinado en su presupuesto original.

Idéntica situación se vive en los Servicios de Asistencia Técnica en el INTI, que subejecutó entre enero y mayo de este año el 30% de sus fondos. A su vez, en el Instituto Nacional del Agua, solo se ejecutó el 13,4% de lo asignado a los Análisis Químicos Especializados.

Otras áreas afectadas por el ajuste son los subsidios que se dan desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde en el primer semestre se utilizó nada más que el 12,8%. Pero un sector que tiene todas las de perder es el de las visitas guiadas a estudiantes de escuelas públicas que asisten al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), donde se gastó en los primeros cinco meses de este año nada más que el 0,3% del dinero destinado originalmente.

Dentro del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), la ejecución del gasto no se realizó de acuerdo a las circunstancias de crisis que vive el sector en la actualidad, ya que para el Servicio de Laboratorio de tipo Químico y Ambiental, en los primeros seis meses del año solo se gastó el 13% de los más de 53 millones de pesos designados para el mismo.

Los reclamos

Los pedidos de la comunidad científica local al Gobierno pasan por la no desmantelación del Conicet, que no se haga un ajuste en la cartera de Ciencia y Tecnología, y que no haya reubicación forzada de científicos. En los reclamos se tiene en cuenta la expulsión en diciembre pasado de 489 aspirantes a la carrera de investigador, quienes ya habían aprobado su ingreso.

Entre las organizaciones que reclaman por la reincorporación de los becarios está Jóvenes Científicos Precarizados de La Plata (JCP-La Plata), un grupo que surgió en 2012 como una forma de organizarse frente a condiciones laborales precarias del sector.

“La ciencia argentina en este momento atraviesa una situación de tremenda incertidumbre y de cierto malestar también por las políticas que ha venido desarrollando el gobierno de Macri desde que asumió. El año pasado se vieron las primeras consecuencias de las políticas del nuevo gobierno, con un recorte muy importante en los ingresos a la carrera de nuevo investigador, y una reducción también grande de becas”, destacó a nuestro medio Mauro Cristeche, miembro de JCP-La Plata e investigador del Conicet.

Cristeche señala que el Conicet es un organismo de excelencia a nivel nacional e internacional, “pero es un ámbito de mucha arbitrariedad, de incumplimiento de derechos laborales básicos. Piensen que hay becarios que trabajan cinco o siete años en el organismo y, de repente, un día se les terminó un trabajo y no tienen derecho a una indemnización”.

“En este marco, el recorte que se produjo genera una incertidumbre enorme. Para darse una idea, de todos los números que se están manejando ahora, solo ingresaría un sociólogo como investigador del Conicet por año”, detalla el representante de JCP-La Plata, señalando que “tenés que ser más o menos Pierre Bourdieu” para entrar a la carrera de investigador científico, lo que describe como “un panorama desolador”.

“Un gran recorte atenta contra el desarrollo soberano”

Graciela Morgade

Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y miembro de CyTA

“El Conicet está pasando por un momento en que los ingresos a la carrera están cortados y hay un ajuste en los ingresos y en las becas. En general hay incertidumbre por la continuidad de muchos proyectos. Pasa lo mismo en otros organismos, porque el sistema científico -tecnológico también está padeciendo un fuerte deterioro porque la paritaria está suspendida. Desde el punto de vista salarial y desde los proyectos políticos, la comunidad científica está pasando un momento de dudas con la perspectiva de un gran ajuste que atenta fundamentalmente contra el desarrollo soberano.

La mejora salarial que fueron teniendo paulatinamente los investigadores universitarios en los gobiernos anteriores se perdió, ya que en este momento tienen un deterioro de alrededor del 20%. En un sentido político, tenemos un proyecto que es más de consumo que de producción. Se está produciendo una fuga de cerebros. Si no hay investigación, no podemos pensar en programas, proyectos y avances que mejoren la vida de las personas, por eso la investigación cuando se dirige en un sentido de soberanía nacional apoya a la justicia social, y por eso dejar del lado el conocimiento es dejar de lado el desarrollo y la justicia”.

Números de la subejecución en el conocimiento

- 0,6% del Presupuesto nacional se destina a los organismos que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

- 0,3% del presupuesto destinado a visitas guiadas en el Conicet para alumnos de escuelas públicas fue gastado hasta mayo

- 50% de subejecución tiene la Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales en los primeros seis meses de 2017

- 13,4% del dinero presupuestado se gastó en Análisis Químicos especializados en el Instituto Nacional del Agua

- 12,8% se ejecutó en subsidios a instituciones por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el primer semestre

- 30% se subejecutaron los Servicios de Asistencia Técnica en el INTI de enero a mayo de este año

“Cambiemos apuesta al vaciamiento del Conicet”

El precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, partido que lidera Cristina Fernández de Kirchner, Roberto Salvarezza, dio una entrevista exclusiva a este medio haciendo un análisis sobre la actualidad de la comunidad científica argentina.

El prestigioso investigador criticó las políticas tomadas por el gobierno de Cambiemos respecto del área Ciencia y Tecnología, y habló de la urgencia de crear “la infraestructura necesaria y las condiciones para la radicación de jóvenes investigadores con la misión de centrar los trabajos en la resolución de los problemas regionales”.

—¿Qué presente tiene la comunidad científica a partir de las decisiones tomadas por el gobierno que conduce Mauricio Macri?

—La políticas implementadas por el gobierno de Cambiemos han desorganizado la vida de la comunidad científica. Durante este año y medio, en lugar de estar investigando y desarrollando nuevos conocimientos, hemos tenido que estar en la calle y en el Congreso para detener las políticas de ajuste que se están aplicando. El Gobierno ha tomado decisiones que dejan sin futuro a centenares de jóvenes investigadores altamente capacitados y que pueden encontrar su lugar en el extranjero reiniciando otro ciclo de fuga de cerebros. Esto implica el recorte de subsidios para ejecutar iniciativas y la discontinuidad de otros proyectos de gran impacto social y tecnológico, como es el caso de fármacos, satélites, drones y radares, entre otros. Muchos de estos proyectos implicaban la participación de Pymes nacionales.

—¿Cómo evalúa la gestión de los últimos meses del ministro Lino Barañao?

—El ministro ha pasado de ser un gestor destacado con reconocimiento nacional e internacional, por la expansión que tuvo la ciencia argentina durante la gestión del gobierno anterior, a ser el ministro del ajuste. Niega su propio plan, Argentina Innovadora 2020, que aún se encuentra vigente.

—¿Cómo era el Conicet durante su gestión?, ¿encuentra diferencias con el manejo actual?

—Sí, el contraste es notable. Durante el período 2003-2015 y con un presupuesto que se multiplicó por cuatro en millones de dólares se recuperó la institución insignia de la ciencia argentina que había sido desmantelada durante la década neoliberal. En ese período se pasó de 3.000 investigadores a más de 9.000; de 2.800 becarios a 11.000; de 100 centros e institutos, a 230. Se avanzaba en una mejor articulación con todos los organismos de CyT, en incrementar el impacto social y económico de las investigaciones, y en una mejor distribución de los recursos humanos en las distintas regiones del país. Era un Conicet en crecimiento. Por el contrario durante todo el año 2016, el actual presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto, anticipó la inviabilidad del organismo y el recorte inminente de su presupuesto en términos reales, que significó la reducción en un 50% de los ingresos de jóvenes investigadores, y que desencadenó en la toma del Mincyt en diciembre de 2016. Estas medidas llevaron a la crisis más importante de la institución desde el comienzo de los años 2000 y de la cual se intentó salir con un emparche que aún hoy no tiene viabilidad. Hoy, es el Conicet de la incertidumbre, sin gestión y sin futuro cierto. Cambiemos apuesta al vaciamiento del Conicet.

—¿Cómo evalúa la propuesta del Frente para la Victoria de ampliar las partidas para los científicos?

—Esta semana fuimos protagonistas de un hecho muy importante. La Comisión de CyT de la Cámara de Diputados de la Nación logró un dictamen favorable al proyecto de Ley de Financiamiento de CyT presentado por el diputado Wado de Pedro. De llegar a aprobarse, tendríamos la previsibilidad y sustentabilidad necesaria para la actividad científica en los próximos años. Cuando el Poder Ejecutivo nos abandona, el Poder Legislativo asume un rol activo en defensa y protección del patrimonio que posee el sistema de CyT.

—¿Por qué es importante para el país preservar una cartera como la de Ciencia y Tecnología?

—El valor que el gobierno anterior le dio a la CyT se vio coronado con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt). Una cartera completamente abocada a las estrategias para generar los recursos humanos y los conocimientos para el desarrollo económico y social del país. Es, sin duda, una clara señal de madurez de un gobierno y de la sociedad que sabe que el éxito de los países se basa en el conocimiento.

—¿Cuáles cree que deberían ser los ejes en política de Cencia y Tecnología para el país?

—Creo que deberíamos continuar con el cumplimiento del plan Argentina Innovadora 2020 que elaboró el actual ministro, hoy olvidado. En particular, el objetivo de pasar de 3 a 4,6 investigadores por 1.000 habitantes de la población económicamente activa en 2020. Hay que considerar que los países desarrollados exhiben números que van de 8 a 11 por 1.000 habitantes. Deberíamos avanzar en los tres ejes antes señalados: una mejor articulación de todos los organismos de CyT, incrementar el impacto social y económico de las investigaciones a través de la formulación de proyectos nacionales y en una mejor distribución de los recursos humanos en las distintas regiones del país, hoy muy concentrada en pocas zonas. Esto podría hacerse creando la infraestructura necesaria y las condiciones para la radicación de jóvenes investigadores con la misión de centrar la los estudios en la resolución de los problemas regionales.

“Hay propuestas para declarar la emergencia presupuestaria”

El expresidente del Conicet, Roberto Salvarezza, se refirió a las próximas elecciones, de las cuales participará como precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. “Me contactaron del movimiento para preguntarme si estaba dispuesto a acompañarlos como referente de los científicos. Me sumé, sin dudarlo, porque creo que es el instrumento que hoy nos permitiría detener la destrucción que las políticas de Cambiemos están llevando adelante”. Por el mismo espacio, Florencia Saintout se presentará como precandidata a diputada provincial en las próximas PASO. Salvarezza elogió a la concejal y explicó: “aún no hemos coordinado acciones con Florencia (Saintout), que es una excelente candidata, pero sin duda trabajaremos con todos los integrantes de Unidad Ciudadana en la campaña que se avecina”.

En este marco, Salvarezza sostuvo que, en caso de que el oficialismo gane, “avanzará en profundizar el ajuste en todas las áreas del Estado. Este gobierno ha demostrado que solo se detiene cuando hay una respuesta decidida de la sociedad, como ha pasado recientemente con la Ley del 2x1 o la quita de pensiones a discapacitados”.

Además, explicó que como precandidato tiene pensado impulsar distintos proyectos y detalló: “Además de la Ley de Financiamiento del Sistema de CyT, hay propuestas para declarar la emergencia presupuestaria por 12 meses y un proyecto para frenar la fuga de cerebros y mantener el ritmo de ingresos al Conicet del 10% según el plan Argentina 2020. También es necesaria una ley general sobre la actividad científica, marcos legislativos particulares en algunos organismos como el Conicet donde existen reclamos históricos, una ley que permita agilizar y destrabar la burocracia que hoy dificulta la realización de proyectos científicos en lo referente a la importación de insumos y equipamiento. Hay mucho por trabajar en estos aspectos”.