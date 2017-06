Entrevista a Daniel Sabsay

“El aparato judicial protege al victimario de manera escandalosa”

Eso dijo el constitucionalista Daniel Sabsay, haciendo énfasis en la falta de equilibrio en las normas que perjudican a las víctimas. Además, señaló la dificultad que conlleva hacer cambios en la Justicia y el daño que le hizo al país la doctrina del exjuez Eugenio Zaffaroni

Daniel Sabsay es abogado constitucionalista de amplia trayectoria, con estudios de posgrado en la Universidad de París, profesor de derecho y exasesor legal en el Congreso de la Nación.

En diálogo con este diario, Sabsay explicó que “la Constitución da garantías, como en todo sistema liberal, pero de ninguna manera desequilibra las partes. Acá se ha generado un tipo de ideología penal que surge a partir de Eugenio Zaffaroni, que tiene muchos seguidores, conforme al cual el victimario es una suerte de resultado de la sociedad. Es decir, la sociedad es culpable de que una persona mate, robe, etc. Ante ese estado de cosas, la mirada se pone en el que es una víctima del sistema y debe ser gratificado”.

“El aparato judicial protege al victimario de manera escandalosa. Un solo ejemplo: el victimario, desde que mata y es arrestado, inmediatamente tiene un defensor oficial que lo protege; la víctima o su familia, nada. Es una cosa realmente inconcebible. Cuando uno ve todo eso, dice: cuánto hay que hacer en la Argentina. ¿Cómo es posible una situación tan injusta? Nadie dice que se trate a los imputados como animales; la misma Constitución lo dice y es lo lógico. Lo que estamos diciendo es que la víctima esté en el mismo nivel que el victimario, tendría que estar en una situación superior, pero al menos exigimos igualdad”, agregó al respecto.

En este marco, el especialista en Derecho explicó el daño que la ideología zaffaronista le hizo a la Justicia, ya que “no solo permeó para la aplicación de las penas y para el aparato judicial sino también para la formación de los abogados en toda el área penal, en las facultades de Derecho”. Y añadió el riesgo que se corre al no tener esa visión a la hora de competir por un puesto en los concursos: “Si no siguen esta ideología quienes tienen que hacer los exámenes escritos y orales están fritos, es como si no supieran. Es una situación muy grave que, para mí, acentúa enormemente la inseguridad, porque, de alguna manera, esta situación de desigualdad, genera también una situación de impunidad”.

¿Cómo se cambia la Justicia?

“Cuando uno observa la dificultad de modificar algo en el Poder Judicial se le ponen los pelos de punta. El Gobierno, que hace un año y medio que ya está en funciones, preparó una enorme cantidad de normas que vienen de Justicia 2020 y están ahí, durmiendo el sueño de los justos en el Senado. A eso se le agrega que prácticamente no se puede remover a un juez, porque al final el único que se fue, pero porque renunció y tiene una jubilación, es (Norberto) Oyarbide, porque ya era un caso escandaloso. Sin embargo, con (Eduardo) Freiler, a quien acusan ante el Jurado de Enjuiciamiento, veo que pasan los días y no ocurre nada”, destacó Sabsay sobre la imposibilidad de modificar las cuestiones centrales en la Justicia.

Al respecto, enfatizó que “no hay dudas de que lo que se debe hacer es empezar por modificar el Consejo de la Magistratura y remover a varios jueces, aunque sea como una situación ejemplificadora, pero hablo de jueces corruptos y no solo de los que tienen esta ideología; de lo contrario parece como si eso estuviera bien y no tuviera ningún efecto punitorio”.

La excesiva cantidad de instancias recursivas

En el marco de la Causa de los Sobres, en la que se investiga un plan para recaudar dinero de manera corrupta por parte de jefes policiales en La Plata, se puso en evidencia que por la presentación de distintos habeas corpus se puede evitar que los procesados terminen en la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Al respecto, el constitucionalista Daniel Sabsay le dijo a este medio que “la cantidad de instancias recursivas que tienen los distintos códigos procesales, como el de la Provincia de Buenos Aires, facilita que los abogados puedan encontrar las argucias necesarias para permitir los procesos. Cuando se eterniza un proceso penal, va caducando etapas, se lo va destrozando. Eso es lo que pasa con la mayoría de los juicios por hechos de corrupción a funcionarios, que quedan en el camino”.

¿La ley más benigna es más injusta?

La Corte Suprema aceptó el mes pasado la aplicación del cómputo de la pena conocido como 2x1 en un caso de condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El tribunal, por mayoría, aplicó el criterio en un caso en el que fueron condenados varios represores por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas.

A favor de la aplicación del 2x1 votaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en tanto que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda lo hicieron en disidencia.

Con ello, la discusión por la implementación de la ley penal más benigna volvió a resurgir y el constitucionalista Daniel Sabsay comentó que se opuso al fallo “porque se trata de una ley que ha sido derogada hace años, duró de 1994 a 2001 y los efectos fueron desastrozos”.