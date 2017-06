El diario Hoy en Sarandí

El color y los testimonios de los dirigentes y funcionarios

“Una reunión con Randazzo no depende de nosotros”

En diálogo con diario Hoy, el diputado nacional del FpV, Máximo Kirchner, consideró que “es bueno que la gente, en las distintas expresiones, pueda tener esta relación con su dirigente”. En cuanto a una posible unión con Randazzo, dijo que “no es algo que dependa de nosotros. Es difícil cuando no se expresan las ideas que se quieren en realidad. Sé que hay una tendencia en los medios hegmónicos de atacar a Cristina y defender a quien la enfrente”. “Creo que deberían fijarse que, cuando un candidato quiere expresar algo, tiene que decirlo. No sé qué pensará él, pero creo que debilita a la gente que sufre el ajuste”, conluyó.

“Soy incondicional a Cristina”

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó a este medio estar “convencido de que la sociedad argentina espera una respuesta que la saque del ostracismo, de la posición canalla a la que la ha sumido un gobierno de estas características: sin sensibilidad, con un necio, burro y sátrapa como este Presidente que no entiende absolutamente nada y todo lo hace en beneficio de su familia o sus amigotes”.

“El pueblo argentino tiene una visión muy clara y concreta de lo que está sucediendo. Y cuando la gente se junta en lugares como este, tiene la necesidad de expresar que no está pasándola bien. Cuando Cristina dice que le rompieron la vida a la familia, no es un problema de comodidad. El conflicto era otro, que teníamos ingresos propios, entonces no había comedores, el pibe comía en el mejor comedor que es el de su casa con la vieja al lado. Esto es lo que han roto, todo lo que era la posibilidad de acceder a un ingreso que se mantenía, que consumía de un mercado doméstico fortalecido. Han roto todo”, detalló.

Además indicó: “¿Para qué? Para darles beneficios a ellos, con las importaciones, con tarjetas de crédito para que se traigan productos de Taiwán... ¿qué puede traer de Taiwán la Argentina?”

“Mi objetivo no es ser candidato, es seguir trabajando para la política, soy incondicional a Cristina, no tengo que tener un cargo”, aseguró.

“Hoy empieza una nueva etapa en la historia”

“El pueblo te dice únanse, hay que parar esta política de Macri. Por lo tanto, Unidad Ciudadana es una nueva etapa en la política argentina para ponerle un freno a esta alianza Cambiemos que gobierna para los más ricos y perjudica a los que menos tienen. Siempre vamos a trabajar para la unidad de todos los argentinos”, señaló a este diario el Presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.

“En cuanto a la reunión del lunes con intendentes, fue la confirmación de seguir avanzando juntos en una gran unidad de todos los sectores. Como dijo Cristina, hoy empieza una nueva etapa en la historia argentina. No es que se juntan dos o tres partidos políticos, acá nos estamos reuniendo todos. Lo importante es hacia dónde vamos. Tenemos que tener una gran amplitud y abrirle los brazos a todos, para ponerle un límite a Cambiemos”, expresó.

“Estamos trabajando donde hace falta”

Florencia Saintout - Concejal platense FpV Nac. y Pop.

“Fue una tarde maravillosa, se vio cómo entraban las columnas de pibes, de gente grande, con la Bandera argentina, con felicidad. Estamos haciendo todo para que volvamos a tener un gobierno que cuide a los más chiquitos, a los más grandes, que esté en los lugares donde hace falta, que pare tarifas tan infernales, que esté comprometido con que los viejitos no tengan que elegir si compran un yogurt o un medicamento, sino que tengan las dos cosas como derecho. Estamos todos trabajando en eso”.

“Cristina es única, la gente la sigue queriendo”

Oscar Parrilli - Exdirector de la AFI

“El pueblo que acompañó, desbordó totalmente, me parece que es un mensaje. Cristina es única, obviamente, la gente la sigue queriendo, la sigue teniendo presente y sigue teniendo esperanza en ella.

Hoy ningún dirigente político está hablando de los problemas del hombre común. Están preocupados para ver qué cargo ocupan o cómo va a ser la campaña en lugar de hablar de los problemas concretos. La gente quiere escuchar a políticos que se preocupen por los ciudadanos. Hoy Cristina está mostrando que es la única persona que se compromete con esto”.

“La Unidad Ciudadana es un paso superador”

Daniel Scioli -Exgobernador bonaerense

“Fue un día de esperanza para muchísima gente que la está pasando mal. Debemos cuidar el trabajo de todos, la casa de los argentinos. La Unidad Ciudadana es un paso superador a lo que en su momento fue el Frente para la Victoria. Busca integrar a todos los sectores de los argentinos, incluso a los que fueron esperanzados a buscar un cambio. El sábado a la noche conoceremos las candidaturas de todos”.

“Las listas se van a armar con lo mejor que tengamos”

Mario Secco - Intendente de Ensenada

“Este fue un acto hermoso que armamos para que Cristina represente al peronismo en la Provincia de Buenos Aires. Hace un año y medio perdimos las elecciones y la única manera de volver a ganar y recuperar el 50% de los distritos es con una candidata como ella. Las listas en la Provincia se van a armar con lo mejor que tengamos, con lo más representativo.

El vamos a volver no es para mí ni para otros dirigentes, es el grito que se escucha en las plazas, en las manifestaciones, en las columnas de trabajadores y tiene nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner”.

“Seguimos trabajando por la unidad”

Julio Pereyra - Intendente de Florencio Varela

“Luchamos por recuperar los sueños de los argentinos. Este encuentro, donde uno ve en toda la cancha de Arsenal una alegría enorme de los compañeros y ciudadanos, nos pone muy contentos. Tenemos que dejar que cada una de las secciones electorales desarrollen la tarea política que crean conveniente. Seguimos trabajando por la unidad electoral, y yo humildemente también invito a la unidad, porque los desafíos que tiene hoy nuestra estructura política son más importantes que los egos individuales, pero cada uno de los compañeros es dueño de su propio destino.

Estuvimos en un acto por el Día de la Bandera y vi mucha tristeza en los ojos de los vecinos”.

“Siempre hay lugar para sumar espacios”

Ariel Sujarchuk - Intendente de Escobar

“Fue un día peronista, con un estadio colmado de compañeros, ciudadanos y vecinos de todas las localidades que vinimos a escuchar el mensaje de Cristina con la esperanza de que pongamos un freno al ajuste. Siempre hay lugar para sumar espacios, porque de eso se trata, de seguir aglutinando para estar en contra de quienes gobiernan hoy.

Estamos trabajando entre todos, no es una discusión de nombres propios, queremos que la Argentina crezca. Me encantaría que Cristina sea candidata”.

El PJ platense dijo presente

Los referentes de nuestra ciudad, Gabriel Bruera y Gonzalo Atanasof, integraron ayer las filas de los dirigentes que participaron del lanzamiento de “Unidad Ciudadana”.