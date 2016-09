El Concejo Deliberante le reclama a Garro que cumpla con la Justicia

El diario Hoy consultó a los 24 ediles platenses sobre el conflicto vinculado a la decisión del intendente de apretar públicamente al Poder Judicial en el caso de la reparación histórica a la Red 92 dispuesta por la Corte Suprema de la Nación

Julio Irurueta. Cambiemos

“Todavía hay una instancia para tener un diálogo entre ambas partes. Tranquilamente se puede llegar a un acuerdo extrajudicial o, en una instancia previa, a una sentencia firme y llegar a un arreglo”

(N. de R.: A pesar de que desde Cambiemos se apela al diálogo para la resolución de los conflictos, el propio intendente llamó a una conferencia de prensa para intentar apretar a la Justicia a emitir un fallo favorable a la comuna en momentos en que estaba abierta la etapa de conciliación con la Red 92)

Pedro Borgini. FPV

“Lo que ha dictaminado en primera instancia la jueza se tendrá que cumplir. Se trata de un medio importante en La Plata, que reclama una pauta publicitaria y en algún momento el Municipio tendrá que cumplirlo”

Florencia Rollié. Cambiemos

“La libertad de prensa es un elemento vital para vivir en democracia, y la pauta publicitaria tiene que ser equitativa, así que el reclamo del medio es un reclamo justo. La Justicia así lo dijo”

Miguel Forte. Frente Renovador

“La distribución de la pauta debe ser para todos igual. El reclamo es acertado, la Municipalidad tiene que cumplir sin hacer diferencias. La Justicia se lo hizo saber ahora y enhorabuena”

Gastón Castagneto. FpV-PJ Nacional y Popular

“La pauta publicitaria tiene que ser justa para todos. No es correcto querer tomar injerencia sobre los medios a través del apriete. No se debe concentrar la pauta en pocos medios”

Florencia Saintout. FpV-PJ Nacional y Popular

“Si hay un fallo judicial, el gobierno municipal tiene que hacerse cargo de eso. Hay que respetar el fallo de la Justicia y resolver el problema”

Javier García. Frente Renovador

“Debemos esperar a que falle la Justicia y si lo hace en contra, como en primera instancia, el Municipio tendrá que hacerse cargo de lo adeudado”

Juan José Cardozo. Cambiemos

“El intendente está obligado a apelar el fallo en primera instancia. Si la Justicia dice que hay que pagar, nosotros tenemos que acatar y distribuir la pauta publicitaria como corresponde”

Gabriel Céspedes. FpV-PJ

Está de licencia y no se pudo conseguir su declaración.

Guillermo Cara. FpV-PJ Nacional y Popular

“La pauta no puede ser un condicionante en términos de la opinión del medio. La municipalidad debe acatar lo que determine la Justicia y cumplir sus fallos”

Gastón Crespo. GEN

“Me parece que el monto que dice la Justicia es una suma que el Municipio puede sentarse a dialogar”

Fabián Lugli. FpV-PJ

“Se debe acatar el fallo de la Justicia. Si existe esa preocupación del medio hacia el Municipio, el Ejecutivo debería actuar con mucha más responsabilidad”

Gabriel Bruera. FpV-PJ

“Tenemos un equipo técnico de abogados que está estudiando el tema. Cuando opinen ellos yo voy a dar mi opinión”

María Lorena Riesgo y Silvana Soria. FpV-PJ

Evitaron pronunciarse sobre el tema y compartieron las palabras dichas por el presidente del bloque, Fabián Lugli.

Fernando Ponce Pte. del Concejo Deliberante

“De ese tema prefiero no hablar”

Guillermo Ronga. Cambiemos

“Como dijo Julio, no hay sentencia firme, por ende no tiene obligación de pagar aún el Municipio hasta tanto no se dirima la cuestión. Igualmente, siempre vamos a estar abiertos al diálogo”

Gerardo Jazmín. Bloque Acción Vecinal Platense

“Es una cuestión judicial que lo tiene que resolver la Justicia. Todo medio tiene el derecho a hacer el planteo por la pauta publicitaria, no tiene que haber privilegios, todos tienen que estar en igualdad”

Marcela Farroni. Bloque Acuerdo Ciudadano Platense

“Todavía no hay sentencia firme. Si la jueza no ha dado un número exacto, creo que Garro está bien parado en decir no puedo tocar dinero de los fondos municipales porque no son propios”

Luciano Sanguinetti. Frente Renovador

“El tema tiene que ver, en su origen, con la cuestión de la pauta y de cómo los Estados administran estos fondos en forma equitativa. La Justicia debe resolver esta cuestión de fondo”

Oscar Vaudagna. Frente Renovador

“Siempre hay que respetar los fallos judiciales y sentarse en una mesa a resolver las cuestiones. Hay que distribuir la pauta publicitaria en forma equitativa entre los medios”

Claudio Frangul. Cambiemos

“Es una situación heredada que debe solucionarse en el marco de la ley y en la que debe primar el diálogo. Por otro lado, todos los medios reconocidos deben estar incluidos en la distribución de la pauta oficial”

José Ramón Arteaga. Frente Renovador

“Entendemos que el reconocimiento de deuda y de monto de deuda tiene que llegar hasta las últimas instancias en un acuerdo de partes de cuánto se debe y cómo se paga. Y estamos esperando eso”

Raquel Krakover. Coalición Cívica

“En términos jurídicos, esto tiene que resolverse de alguna manera positiva para todos. La Justicia está actuando, el intendente está tratando de subsanar como se puede”