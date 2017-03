La Plata

El Concejo Deliberante realizó una sesión extraordinaria por Día de la Mujer













En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Concejo Deliberante de La Plata realizó una sesión extraordinaria y homenajeó a trece mujeres de la ciudad que fueron propuestas por los ediles de los diferentes bloques políticos.

Entre ellas, estuvo Eugenia Curi, la mamá Emilia Uscamayta, la joven estudiantes de periodismo que se ahogó en la pileta de una quinta ubicada en 520 entre 159 y 160, hace 14 meses. La propuesta la realizó la concejal del bloque FpV-Pj, Florencia Saintout, quién expresó que "se debe celebrar la lucha de las mujeres de todos los días", y en referencia a su homenajeada remarcó que "no está sola", y que la acompañarán hasta que "se haga justicia".

Antes de comenzar la sesión, Eugenia Curi, en diálogo con diariohoy.net, dijo: "Estamos en la lucha con toda mi familia, este presente que me van a dar no me lo esperaba. Estoy contenta por este homenaje que me están haciendo y vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir luchando por mi hija, todo lo que hacemos es por ella. Acá no se hace nada, no sabemos nada. No tengo más nada que decir. Está un poco parada la causa, y vamos a seguir peleándola. No queda otra".

En ese sentido, agregó: "Hace un año fue un momento muy sacrificado para mí y para toda la familia. Fue un año de bastante lucha, pero en ese lapso nos hemos concientizado algo, pero la lucha vamos a continuar. Esto es hasta que se sepa la verdad: por qué murió Emilia, y hasta el momento no hay ningún detenido".

Por otra parte, la concejal Saintout remarcó que, más allá de que las mujeres homenajeadas no pudieron hablar por decisión de la mayoría legislativa, "lo importante es saber que hay mujeres solidarias, comprometidas por luchar por los otros, y eso es lo clave, porque a lo largo de la historia siempre hemos luchado por tener voz propia aunque nos hayan querido silenciar".

Y concluyó: "Decidí homenajear a la madre de Emilia Uscamayta por su silenciosa lucha cotidiana, recorriendo los tribunales y la comisaría, en un caso que todavía sigue impune, donde los responsables están libres y la justicia no dice nada, ni siquiera el intendente pidió perdón ni mandó a investigar a los funcionarios implicados en el hecho".