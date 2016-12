El día que Mirtha anticipó la renuncia de Prat Gay

Sin dudas, se trata de una de las noticias de los últimas semanas. El presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a poco más de un año de gestión, y decidió dividir la cartera en dos.

"El Presidente le pidió la renuncia", reveló este mediodía el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el arranque de la conferencia que ofreció desde Casa Rosada. "Alfonso está yendo para Villa La Angostura para almorzar con Mauricio", apuntó para quitarle dramatismo a la resolución del jefe de Estado.

Hace unas semanas en "La Noche de Mirtha", la conductora tuvo una premonitoria pregunta dirigida al ahora ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, invitado a su programa. "Ministro, ¿usted se queda o lo… fiu fiu?", preguntó "La Chiqui", acompañando la frase con un gesto de "salida".

"¿Usted quiere que me rajen?", replicó el funcionario, invitado al anteúltimo programa del año de la diva, el sábado 17 de diciembre. "Dígame así me apuro a terminar", agregó, bromeando. "No tengo ninguna intención", señaló Mirtha, entre risas.