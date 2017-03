El diputado Monzó autocrítico con Cambiemos: "hubo un exceso de creer que tenemos el mejor equipo"

Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados, es uno de los dirigente más critico de Cambiemos. Es habitual escucharlo tener diferencias con otros miembros del gobierno y opina sobre los temas que afectan la imagen de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En este caso, el diputado dio su visión en televisión sobre las posibles candidaturas del oficialismo y el peronismo de cara a las próximas elecciones, la caída de la imagen de Macri, los errores no forzados de la gestión y el rol que ocupa el comunicador Jaime Durán Barba.

En relación a Lilita Carrió dijo que es el comodín de Cambiemos" y que "debe ser candidata" ya sea en la Provincia o en la Ciudad de Buenos Aires. También reconoció que como consecuencia de los errores no forzados del gobierno "la imagen del presidente cayó" y aclaró que no tuvo influencia en los cambios de gabinete que realizó el presidente en el primer mes del 2017.

"Hay que corregir los errores no forzados porque erosionan la imagen del presidente. Bajó la imagen pero hay tiempo para rectificar. Bajó 10 puntos. Pero es relativo. La expectativa sobre el gobierno sigue siendo muy alta"

"Hubo un exceso de creer que tenemos el mejor equipo. Nos pasa a todos los que fuimos funcionarios en el Ejecutivo. Queres, a veces, traer el primer equipo y crees que estas colocando los jugadores en el lugar que tienen que jugar. Y cuando empezás a transitar el partido, con esa expectativa de que tenes los mejores jugadores, te das cuenta que el 4 no es 4, que el 10 no es 10, que tenes que empezar a hacer cambios o que no están para jugar esa liga"